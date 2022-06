FC Midtjylland ... 15. jun. 2022 kl. 14:31 Gem artikel Gemt artikel

Tre bomber tikker i FC Midtjylland

Ulvene har resigneret i kapløbet om sommerens drømme-signing. Derfor er sigtet nu ved at blive indstillet på andre transfermål, hvor FC Midtjylland er parat til at handle dyrt for at finde fremtidens stjerner til at overtage efter Evander på midtbanen