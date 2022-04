Tribune-Sisto erkender: - Alt, hvad jeg har lige nu

FC Midtjyllands mest løntunge spiller accepterer, at han ikke er god nok til at være i kamptruppen lige nu og lover at arbejde hårdt for at finde fordums styrke

Pione Sisto er midt i guldopløbet efterladt i grøften som en flad Berlingo i et rally.

For anden kamp i træk sprudlede FC Midtjylland uden sin højestlønnede spiller, da AaB blev banket 2-0 på MCH Arena.

På tribunen sad Pione Sisto i sin grønne dynejakke og skuttede sig, mens det afklarede ulvemandskab foldede sig ud.

Gustav Isaksen flåede sidelinjen op på Sistos venstrekant, og Edward Chilufya gjorde det samme i modsatte side.

Et kæmpe stilskifte fra det langsomme boldtrilleri, som det ofte er endt med, når Sisto har været i aktion.

Tjørring-knægten var hentet hjem for at være stjernen.

Nu er han røget helt ud af truppen.

Ud og skift! Et par synlige hvide sokker var for meget i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den standhaftige fortælling fra alle i FC Midtjylland er, at Pione Sisto ganske enkelt ikke er god nok.

Vurderet på de seneste par kampe, hvor Randers FC blev slået 3-1, og mandag, hvor det gik ud over AaB, så er ulvene i hvert fald markant bedre uden Sisto i truppen.

Brian Priske forsøgte forgæves at få Sisto til at fungere, og hans afløser i trænersædet, Bo Henriksen, gjorde det samme i efteråret, hvor det blandt andet blev forsøgt at spille Sisto som den centrale angriber i Europa.

Konklusionen er bare, at FC Midtjylland bliver et ringere hold med Sisto.

Kantspilleren har høstet flere advarsler end mål og assists det seneste halve år.

Og sidst han var i aktion - i Parken - endte han med at blive sendt ud på sidelinjen af dommeren for at ordne sine sokker.

Sisto er endt med at blive sådan et skævt índslag, der mest er et skuldertræk værd.

Nok at bøvle med uden for banen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet forsøgte ihærdigt at få Sisto til at sætte ord på sin situation efter kampen, men han valgte at lukke i og henviste til det interview, som han gav til 6'eren lige efter kampen.

- Jeg vil selvfølgelig gerne være på banen. Det er det, jeg elsker. Det er sådan, situationen er lige nu, sagde han til 6'eren og holdt sig superloyalt til fortællingen om, at det er på træningsbanen, at han skal spille sig tilbage.

- Det er alt, hvad jeg har lige nu. Det handler reelt set om at investere i sig selv, man ved ikke, om man pludselig får chancen. Der skal jeg være sindssygt ydmyg, selv om jeg har den historik og baggrund, som jeg har, sagde Sisto.

- Jeg prøver at passe min rolle, og nogle gange har man brug for én, og andre gange har man ikke. Så har jeg træning, sagde Pione Sisto og afviste at snakke om muligheden for et skifte væk til sommer.

- Lige nu skal jeg lære at håndtere det her på bedst mulige måde. Der er en kæmpelæring i det her i at fortsætte med at fokusere på det, jeg kan gøre noget ved med den kæmpeopmærksomhed, der er på det her, sagde han.