Trods massiv kritik: Tager på kontroversiel tur

FC Midtjylland har modsat FC København og Brøndby valgt at holde fast i vintertræningsturen til Dubai.

I løbet af året har der blandt fans været kritik af rejserne til De Forenede Arabiske Emirater på grund af landets forhold til menneskerettighederne. Det var blandt årsagerne til, at FCK og Brøndby har droppet Dubai.

FCM-direktør Claus Steinlein oplyser til Herning Folkeblad, at klubben har taget sine forbehold omkring træningsturen.

- Vi har sikret os, at det hotel, vi bor på, overholder alle internationale regler og konventioner.

- Det var afgørende for os, og det er vi blevet sikret gennem vores samarbejdspartner, siger Steinlein til avisen.

Claus Steinlein og Midtjylland tager igen til Dubai. Foto: Anita Graversen

Erik Sviatchenko og Gustav Isaksen kan se frem til en træningslejr i Dubai. Foto: Lars Poulsen

Det er ifølge Herning Folkeblad firmaet Sporting-Events, der arrangerer turen i begyndelsen af februar.

FCM-direktøren forklarer, at det er klubbens sportslige sektor, der har ønsket at tage til Dubai for femte vinter i træk.

Claus Steinlein oplyser samtidig, at beslutningen er truffet i en dialog med klubbens vigtigste kommercielle samarbejdspartnere.

Turen til Dubai møder heftig kritik.



@fcmidtjylland det er en ommer at i tager til Dubai på træningslejr. I promoverer et diktatur af værste skuffe. I finder sgu også gode baneforhold andre steder. Øv. Jer og jeres værdier er jo intet værd. — Ulrik Forsom (@UlrikForsom) December 19, 2019

Træningslejr i Dubai? Menneskerettigheder er da også bare noget fis, vi har det jo meget godt her i Danmark. Så classy valg #føj — Simon G. Hansen (@Louisesbror) December 19, 2019

Hvordan kunne man forvente andet af @fcmidtjylland? Men der er nok all inclusive og aftendiskotek ved poolen.... https://t.co/RsCiKgVzA4 — Rasmus (@RGadegaard) December 19, 2019

FCK og Brøndby har meldt ud, at de efter en række træningsture til Dubai de senere år rejser til Portugal denne vinter.

- FCK har aldrig haft andre motiver end at træne optimalt op til forårssæsonen, men vi forstår og respekterer, at det er et stærkt ønske fra vores fans, at vi finder en anden løsning. Det har vi valgt at lytte til, skrev FCK på sin hjemmeside tilbage i januar.

Manager Ståle Solbakken har også sin mening om Dubai.

- Det handler om det menneskesyn og den diskrimination, der er rettet mod både homoseksuelle og kvinder - åbenlyse ting, som strider imod det, som flertallet står for, har nordmanden sagt til VG.

Superligaen begynder igen 14. februar, når Esbjerg tager imod FCK.

