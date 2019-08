Trodser rødt chok: Vandt til sidst

Som i de fleste eventyr endte det lykkeligt.

Selv om FCM måtte igennem en masse, kunne midtjyderne endnu en gang juble over en ny sejr på et sent mål. Målskytten var naturligvis den nye stjerne Evander.

I næstsidste minut af den ordinære spilletid fik et frispark fra brasilianeren fra sidelinjen midt på AaB’s banehalvdel lov at passere forbi med- og modspillere ind ved den bagerste stolpe til slutresultatet 1-0..

Dermed fik kampen også den rigtige vinder, og FCK’s førsteudfordrer er fortsat ubesejret. Samtidigt fik sølv- og pokalvinderne en perfekt generalprøve på torsdagens Europa League kamp mod Glasgow Rangers.

Inden det sene mål var FCM midt i 2. halvleg blevet snydt for et mål. Den nye mand Sory Kaba fik bolden i nettet på et indlæg fra netop den senere matchvinder Evander.

Linjevogteren Heine Sørensen var nok den eneste på MCH Arena, som så, at den brasilianske stjerne var offside.I hvert fald afslørede storskærmen, at han havde taget fuldstændigt fejl. Fejlkendelsen slog også dommer Morten Krogh ud af kurs.

Rød billet

Denne havde ellers indtil da dømt næsten perfekt og blandt andet smidt anfører Erik Sviatchenko ud efter to advarsler på bare tre minutter. Straffesparket, som AaB blev tilkendt midt i 1. halvleg, kunne forsvares, selv om AaB’s Lucas Andersen faldt let, da Jens-Lys Cajuste forsøgte at tackle ham.

Artiklen fortsætter under billedet.

Sviatchenko blev sendt tidligt i bad. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Trods en mand færre var det fortsat FCM, som var toneangivende trods et ihærdigt forsøg fra AaB på at få fat i taktstokken.

Det gjorde ikke tingene nemmere for gæsterne, da topscorer Tom van Weert måtte udgå i pausen. For gæsternes hollandske angriber blev en 1. halvleg særdeles begivenhedsrig. Han startede med at teste FCM’s målmand, Jesper Hansen, med et skud lidt for langt udefra, inden han midt i halvlegen blev sat til at sparke et straffespark.

Tom van Weert tøvede i tilløbet, og sparket til højre for Jesper Hansen var alt for sløset, så sidstnævnte havde nemt ved at redde.

Før dommer Morten Krogh havde tænkt sig at fløjte til pause, knaldede Tom van Weert og FCM’s Rasmus Nicolaisen hovederne sammen. Mens Rasmus Nicolaisen kunne vende tilbage, blev Tom van Weert hjulpet i omklædningsrummet.

Der gik ikke mange minutter, før Wessam Abou Ali dukkede op og begyndte at varme op for at komme på banen.

Der var kamp til stregen i Herning. Foto: Jens Nørgaard Larsenrgaard Lars/Ritzau Scanpix

Også FCM benyttede pausen til at skifte ud. Uheldige Brumado blev taget ud og erstattet af Sory Kaba.

Førstnævnte var tidligt i kampen blevet den uheldige helt. Allerede i det andet minut havde FCM muligheden for at komme foran, da Gustav Wikheim strøg til baglinjen og afleverede bagud til Evander.

Fra 11 meter pletten skød han yderligt, men her befandt landsmanden Brumado sig. Selv om sidstnævnte forsøgte at sprede benene, blev der ingen tunnel, så Brumado kom til at stå i vejen for et hurtigt FCM-mål. Riposten røg ellers ud til Jens-Lys Cajuste, men da var der fløjet for offside.

