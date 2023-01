Tvunget til klausul: Sådan hænger FCM-salget sammen

Er Claus Steinleins lommeregner gået fuldstændig i stykker, eller har Svend Graversen fået solstik på sin seneste scouting-rejse til Brasilien?

Detaljerne i Anders Dreyers forestående skifte til Anderlecht, som bold.dk kunne afsløre, har i hvert fald bragt sindene i kog hos FCM-fansene.

Hvad er ræsonnementet i at hente Anders Dreyer 'hjem' fra Rusland for 42,7 mio. kr. for så at gå med til at lave en frikøbsklausul i kontrakten på 32 mio. kr., sådan som Ekstra Bladet forstår det.

Anders Dreyer gjorde så god figur i Rubin Kazan, at FCM var villige til at slette en stor del af russernes transfergæld. Foto: Mike Kireev/Getty Images

Ufravigeligt krav

Årsagen er ganske simpel, forlyder det fra kilder i toppen af FCM-hierarkiet.

Ellers var Anders Dreyer aldrig kommet retur til Heden ...

Den forholdsvis lave frikøbsklausul var 'et ufravigeligt krav' fra Dreyers bagland, der hele tiden havde et nyt udlandseventyr i baghovedet, hvilket han og FCM var helt åbne omkring.

Hvis ikke frikøbsklausulen på 32 mio. kr. var blevet indføjet i aftalen mellem Dreyer og FCM, så var han med al sandsynlighed blevet lejet ud til en anden europæisk klub fra Rubin Kazan.

Resten af det forholdsvist komplicerede regnestykke hænger sammen med Ruslands invasion af Ukraine og Rubin Kazans modvilje til at overføre det transferbeløb, der i sin tid blev aftalt ved Dreyers skifte til Rusland.

Solgt for en slik

På plussiden spillede Anders Dreyer ulvene videre i Europa med to kasser mod Sturm Graz i efteråret, ligesom han i perioder var en kæmpe profil i seneste sæson.

Anders Dreyer vendte hjem til Midtjylland med det klare mål at komme ud i Europa igen, når muligheden bød sig. Foto: Claus Bonnerup

Anders Dreyer har ligesom de fleste andre FCM-spillere haft et markant præstationsdyk i efteråret, men Jesper Fredberg har valgt at slå til for en slik allerede denne januar, da den tidligere Viborg-chef fint har kendt til Dreyers klausul.

Dermed ender Dreyer-casen nu meget langt fra tidligere succeser i det midtjyske.