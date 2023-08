Udenlandske fans udsat for racisme: - Beskæmmende og forkasteligt!

En ganske uheldig episode fandt sted under FC Midtjyllands europæiske kamp torsdag aften.

Den koreanske youtuber Buona Seba var sammen med flere andre til stede - sandsynligvis for at se landsmanden Cho Gue-sung i aktion for sin nye klub - og lavede indhold fra kampen.

Af en video, der florerer på sociale medier, fremgår det, at han og andre koreanske fans iført FCM-trøjer bliver udsat for racistiske gestikulationer af FC Midtjylland-fans.

Ud over de racistiske hentydninger kan man også se, hvordan grupperingen af fans rækker fuck mod youtuberen, der har hele 116.000 abonnenter, og hans ven.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Cho Gue-Sung har fået en stærk start i FCM-trøjen, hvor det er blevet til fire scoringer i de første ni kampe. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FCM: Tåbelige tilskuere

I en udtalelse til Ekstra Bladet oplyser FC Midtjylland, at de allerede blev bekendt med episoden torsdag aften i forbindelse med kampen mod Omonia Nicosia.

En episode, som Superliga-klubben tager skarpt afstand fra.

Annonce:

- Først og fremmest er vi meget kede af adfærden hos disse enkeltindivider. De afspejler ikke FC Midtjylland og den måde, vi behandler folk på. Det er en beskæmmende og forkastelig adfærd, som ikke hører til i vores samfund. Fodbold skal samle mennesker, ikke det modsatte.

De fortæller videre, at de pågældende personer personligt har sagt undskyld.

- Langt størstedelen af de gæster, der besøger vores stadion, udviser den danske gæstfrihed. Desværre er der enkelte tåbelige tilskuere, som bryder disse normer. De tilskuere er blevet håndteret, og de har personligt undskyldt til de sydkoreanske gæster samme aften.

- Vi er en familieklub med spillere fra hele verden, og både vi og vores fans er glade for, at Cho har valgt vores klub, og at vi nu har besøgende fra Sydkorea.

Et fælles ansvar

FC Midtjylland oplyser, at de har taget aktion i sagen og håber, at noget lignende aldrig sker igen.

- Vi har allerede taget sagen op med forskellige grupper og gæster, der kommer på vores hjemmebane. Vi har et fælles ansvar for, at alle besøgende får en god oplevelse, og vi vil som klub investere yderligere heri.

Annonce:

- Vi er kun blevet mødt af forståelse og en fælles ambition om at udrydde den slags tåbelige handlinger, som ses på videoen.

- Desværre kan vi ikke garantere, at det ikke vil ske i fremtiden, da tåber findes overalt. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan.

FC Midtjylland vandt torsdag aften hele 5-1 over Omonia Nicosia i kvalifikationen til Europa Conference League.

Skal det blive til europæisk gruppespil i denne sæson, kræver det en samlet sejr over polske Legia.