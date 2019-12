Uhyggeligt fan-angreb får konsekvenser

Gentagne angreb rettet mod FC Midtjyllands på ture til Brøndby får flere til at blive hjemme ifølge formand for fanklubben 'Black Wolves', Claus Kejlstrup

FC Midtjylland har tidligere haft problemer med at få fans med til Brøndby Stadion. Ekstra Bladet har tidligere berettet om det fåtal af fans, der nogle gange er at finde, når ulvene spiller på den københavnske vestegn.

Det kan skyldes, at udekampene i Brøndby er med en vis risiko for ulvenes fans. Turene hjem fra Brøndby Stadion har vist sig at gemme på ubehagelige overraskelser.

Senest fik en af midtjydernes busser smadret en rude på Holbækmotorvejen efter topholdets 2-1 sejr i Brøndby. Bussens politieskorte afskrækkede ikke den stenkastende gerningsmand. I den konkrete sag søger Vestegnens Politi vidner og kan ikke oplyse om, hændelsen skulle have relation til kampen.

Det kunne være endt helt galt, hvis stenen havde ramt et andet vindue. Læserfoto.

Det er en episode blandt mange, som skaber frygt for det fremtidige engagement i ture til vestegnen for formanden i topholdets fanklub Black Wolves.

- Det kommer til at afskrække folk fra at tage med til aways, Sidste gang vi havde en episode i Brøndby, så var det rigtigt svært at skrabe folk sammen til de efterfølgende ture.

Derfor generer det også formanden, når der bliver talt om et beskedent antal af udebane-fans.

- Det er pisse nemt at sige, at vi ikke har så mange fans med på stadion, men hvis folk ikke føler sig trygge, så tager de kampen i tv, siger Claus Kejlstrup, formand for Black Wolves.

Stenkastet er vækker også ærgelse i Brøndby.

- Det er rigtigt beklagelig episode, som vi er bekendt med. Vi har haft en godt afviklet topkamp med god stemning på tribunen, og at sådan noget finder sted efter kampen, det tager vi stærk afstand fra, siger Christian Schultz, kommunikationschef i Brøndby IF.

Efter pokalfinalen kastede enkelte Brøndby-fans med fyrværkeri over på FCMs tribune. Arkivfoto: Jens Dresling

Gentagne angreb

Der er bestemt ikke tale om en enlig svale for midtjyderne, når det gælder kampe mod Brøndby.

Selv efter et 3-2 nederlag i 2017 var jyderne under angreb. De nåede helt til en rasteplads ved Slagelse, før de dengang blev overfaldet og efterfølgende måtte sende en mand på skadestuen. Dengang meddelte politiet, at overfaldet blev begået af ti Brøndby-fans, som angiveligt havde fulgt efter bussen og ventet på, at den holdt ind.

- Jeg frygter, at uanset hvor vigtig kampen er, så bliver det svært at sende folk afsted. Men jeg håber, at politiet finder gerningsmanden og at det ikke er fodboldrelateret, så vi ikke skal sætte fodboldfans i dårligt lys.

- Der var ingen tilskadekomne, men vi havde to personer med, som var mere end almindeligt chokerede, og derfor valgte at køre med politiet hjem.

Busruderne er særligt udsat til disse kampe. Fanbussen fik også smadret flere ruder uden for stadion i 2016 efter at være blevet angrebet med kasteskyts fra flere bøller. Tidligere i år spillede de to hold pokalfinale, og FCM-fansene var heller ikke fredet i Parken efter den dramatiske kamp blev de bombarderet med fyrværkeri inde på stadion.

