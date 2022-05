FC Midtjylland ... 1. maj. 2022 kl. 21:47 Gem artikel Gemt artikel

Ulve-boss er sikker: Fire sejre giver guld

Bo Henriksen er ikke imponeret over FC Københavns aktuelle form, og han er overbevist om, at løverne smider så mange point frem mod sæsonafslutningen, at mesterskabet stadig er inden for rækkevidde