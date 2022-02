Ulvene dropper storindkøb i Europa

FC Midtjylland har truffet valget omkring hvilke nye spillere, der skal indføjes i klubbens trup til Conference League.

Og noget overraskende har vinterens dyreste indkøb, Edward Chilufya trukket det korteste strå.

Zambieren er ikke blandt de tre nye spillere, som FC Midtjylland har udvalgt.

I stedet har klubben valgt at efterregistrere Max Meyer, Vágner Love og Mads Døhr Thychosen.

Det betyder også, at den nye reservekeeper, David Ousted, ikke kommer med ud i Europa.

Fravalget af Edward Chilufya hænger sammen med overvejelser omkring spillerens fitness.

Nyindkøbet trækker med efterveerne efter en mindre skade, og vurderingen er, at usikkerheden var for stor i forhold til PAOK-kampene, der ligger om allerede to uger.

Dermed har valget egentlig ikke været så svært for FC Midtjylland, der har valgt at satse på, at Elias Ólafsson holder sig fit i målet, så David Ousted er udeladt.

Klubber i UEFA's turneringer må kun registrere tre nye spillere i forbindelse med vinterens transfervindue.

FC Midtjylland hentede fem nye spillere, hvilket betød, at de blev nødt til at udelade to.

Også Randers FC har afleveret sin opdaterede liste. Det mest chokerende er, at den indeholder en ny spiller, der ikke hedder Andersson til efternavn.

Alexander Nybo er ny sammen med Hugo Andersson og Erik Andersson.