Ulvene jubler: - Fuldstændig vanvittigt

Anders Dreyer bombede 4-1-målet i nettet og jubler over pladsen i Champions League-gruppespillet

FC Midtjylland er i Champions League-gruppespillet efter 4-1-sejr hjemme mod tjekkiske Slavia Prag.

Efter kampen var der kæmpe jubel hos Herning-ulvene. Særligt hos Anders Dreyer, der kom ind fra bænken ved 0-1 og scorede kampens sidste mål.

- Fuck hvor er jeg glad. Det er det, vi arbejdede på hele sidste år. Nu står vi endelig her og er i Champions League-gruppespillet, siger Dreyer til TV3 Sport.

Spørgsmålet er, om det er gået op for FCM-spilleren.

- Ja, det er det nok, når man kigger på logoet her. Det er fuldstændig vanvittigt, siger Dreyer.

Han måtte ellers se Slavia Prag komme tidligt foran, og de første stadig 1-0 efter en time.

- Vi skal åbenbart bruge første halvleg på at finde os til rette. Det er ingen undskyldning. Vi kommer fantastisk ud til anden halvleg, og vi havde en god tro i omklædningsrummet i pausen, siger Dreyer.

Dreyer jubler over 4-1-målet. Foto: Claus Bonnerup

Vendepunktet kom for alvor i de sidste 10 minutter, hvor FCM scorede tre gange. Det første efter et VAR-straffespark, der blev brændt, men skulle sparkes om igen på grund af VAR.

- Det er det med VAR. Det hjalp os i dag, men det er selvfølgelig træls for Slavia-spillerne. Men det er sådan, reglerne er, siger Dreyer.

Også målmand Jesper Hansen jubler.

- Der er kæmpe jubel og kæmpe dans. Det er de mørke spillere, der styrer det. Jeg har oplevet noget lignende. Det er unikt, siger Jesper Hansen.

- Jeg er stolt på klubbens vegne. Det er en sindssyg præstation, siger træner Brian Priske.

- Vi vidste, at det var et godt hold, vi var oppe mod. Vi får ikke sluppet tøjlerne i første halvleg. I anden halvleg kommer vi bare derudaf, og det er sgu her, vi er bedst, siger Priske til tv-kanalen.

FC Midtjylland er nu for første gang i klubbens 21-årige historie i gruppespillet i Champions League. Tidligere har Brøndby, FC København, AaB og FC Nordsjælland også været her.

- Det bliver stort. Det bliver vanskeligt. Vi glæder os, siger Priske.

Anfører Erik Sviatchenko vil gerne pege på en ønskemodstander.

- Jeg har jo tabt 0-7 til Barcelona med Celtic, så hvis vi kunne få dem og tabe lidt mindre eller måske vinde, så kunne det være fint, siger Sviatchenko til TV3 Sport.

FCM indkasserer minimum 238 millioner kroner for gruppespillet, men cheftræneren vil ikke snakke spillerindkøb - men slår fast, at der nu skal købes et hegn til træningsbanen, så boldene ikke ryger væk hele tiden...

