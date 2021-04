Ulvenes matchvinder forudser tæt guldopløb

FC Midtjyllands matchvinder glædede sig over, at FC Midtjylland vippede Brøndby af tronen og overtog førstepladsen.

- Vi kæmper alle for at opnå det her resultat og i dag er det mig der scorer. Jeg er angriber, så det er jeg naturligvis glad for, sagde Sory Kaba.

- Selvfølgelig er det en mental sejr. Da kampen startede, lå de nummer et, og nu er vi i front. Der er ni kampe igen for fuldt skrald, sagde han og forventede et tæt opløb om titlen.

Sory Kaba sneg sig ind tæt undre mål, da han afgjorde topbraget. Foto: Claus Bonnerup

- AGF er altid svære at spille imod, vi skal op mod FC København. Der er FC Nordsjælland og Randers. Jeg er sikker på at mesterskabskampen bliver mere spændende end sidste sæson.

- Jeg er sikker på, at vi kan levere mere. Jeg ser vores hold som det stærkeste i ligaen. Vi nåede Champions League, og nu følger vi op med at vinde the double, lovede FCM-bomberen kækt.

