Undrer sig: Hvorfor vandt FCM ikke?

Da FC Midtjylland blev dannet tilbage i 1999 blev det med Ove Pedersen som cheftræner, hvor han var frem til 2002, og allerede dengang kunne han se, at der var potentiale i klubben, som nu har vundet tre mesterskaber og en enkelt pokaltitel.

Han forstår dog ikke, hvorfor der skulle gå så lang tid, inden man fik muligheden for at løfte et trofæ for første gang. Det fortæller han på midtjydernes hjemmeside.

- Jeg var overrasket over, at der gik så mange år, før FC Midtjylland vandt en titel. Med det afsæt, vi lavede i klubbens begyndelse, følte jeg ikke, at der var langt til en titel. Man fik det nye stadion og hentede nogle af de største profiler i dansk fodbold, siger han og fortsætter:

-Så det overraskede mig, at man måtte nøjes med bronze og sølv i både ligaen og pokalturneringen i de følgende år i forhold til, at vi hentede bronze med nærmest ingenting i 2002, lyder det fra Ove Pedersen.

Efter sin afgang i 2002 kom spillere som Mohamed Zidan, Michael Hansen og Thomas Frandsen til klubben. Dog uden at man altså vandt noget andet end andenpladser.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Studiet diskuterer Brøndbys mesterskabschancer: ”FC Midtjylland er for stærke”. Video: Discovery

Sådan er det dog ikke længere, og siden er Ove Pedersen da også kommet tilbage til FCM, hvor han fungerer som assisterende sportschef - eller udenrigsminister, som han selv ynder at kalde sig selv. Derfra er han ikke i tvivl om, at klubben vil blive ved med at tage skridt op.

- Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle fortsætte. Det handler om ikke at gå i stå. At fortsætte er jo at stile højere, og det vil vi blive ved med. Vi kan sagtens udvikle os endnu mere med det fundament, der er blevet skabt over årene, forklarer Ove Pedersen.

FC Midtjylland har to kampe tilbage, inden vinterpausen, hvor den første er mod FCK i pokalturneringen, hvorefter et opgør mod FC Nordsjælland venter i ligaen.

Da Ståle kaldte FCM for "FC Mindreværdskompleks". Video: Discovery

Spillede på en kamp han selv skulle dømme

Risikerer fængsel: Corona-stikker meldt til politiet

Eftertragtet Ståle: Tilbud fra Kina