Uventet gave til FCK

HERNING (Ekstra Bladet): Bolden dansede rundt på FC Nordsjællands målstreg i slutminutterne af slutspilspremieren, men FC Midtjylland manglede den afgørende fod på bolden, og dermed smed mestrene et overraskende point i slutspillets premiere-kamp.

0-0 sluttede det på MCH Arena efter en kamp, hvor chancer var en mangelvare, og FC Midtjylland atter havde store problemer med Farum-mandskabet.

Sammenlignet med 3-3 kampen mellem disse to hold for fire uger siden, så havde ulvene i denne omgang ikke evnen til at ryste det unge FCN-hold bortset fra de absolut sidste minutter.

Mayron George slap fri med Superliga-debutanten Peter Vindahl Jensen i overtiden, men blev flot reddet inden Ayo Simon Okosun ikke fik afsluttet ordentligt på returen.

Og i de absolut sidste sekunder manglede Marc Dal Hende et par millimeter i at få hovedet ordentligt på kuglen, da målet var helt åbent.

Det betød, at Flemming Pedersen resultatmæssigt fik en fin start på karrieren som Superliga-træner i FC Nordsjælland i en kamp, hvor han bestemt ikke havde optimale vilkår.

Efter en uges sygdom var førstekeeper Nicolai Larsen ikke klar til at starte, hvilket betød 21-årige Peter Vindahl Jensen fik sin første Superliga-kamp fra start.

Såfremt den unge FCN-keeper var nervøs for den store opgave, så gjorde mestrene ikke noget for at ryste ham fra start. Kvalificerede afslutninger var i restordre gennem hele første halvleg.

Et vattet hovedstød var Evander blev det til, og så fik Paul Onuachu slet ikke træf på et hovestød tæt under mål, hvor han dog sagtens kunne have fået et straffespark efter en forseelse fra Abdul Mumin.

FC Midtjylland havde store problemer med at skabe chancer mod FC Nordsjælland. Et flot oplæg fra Awer Mabil headede Paul Onuachu forbi i helt fri position efter et kvarter, men ellers var det sparsomt hvad der kom fra hjemmeholdet.

Heller ikke da Mads 'Mini' Valentin dummede sig stort, kunne FC Midtjylland profitere af det. Gustav Wikheim skulle fra kanten af målfeltet bare passere Peter Vindahl Jensen, men tordnede sin afslutning over mål.

Den unge FCN-keeper kom ikke på overarbejde i kampen, men at der er klasse i ham, beviste han efter en time, da han fænomenalt fik viftet et hovedstød fra Paul Onuachu forbi mål.

FC Nordsjælland havde sine muligheder i kampens løb, og de kunne godt have taget føringen i det sidste kvarter af første halvleg, hvor de rappe gæster fik skabt en del gode omstillinger. Mohammed Kudus brændte den største alene med Jesper Hansen.

I sidste endte var nullerten retvisende, og FC Midtjylland starter guldkampen med at smide vigtige point

