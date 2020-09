Vågnede fra middagslur til 25 sms'er

Pione Sisto er ny spiller i FC Midtjylland.

Den 25-årige tidligere landsholdsspiller er tilbage i Superligaen efter et forløb, der udefra set har været ganske tumultarisk med først forhandlinger i FC København og siden i FC Midtjylland.

Den 26. august troede langt de fleste danskere, at den dygtige kantspiller ville blive præsenteret som FCK-spiller, da flere billeder viste Sisto med rådgiver i Parken. Men pludselig forlod Pione Sisto København uden at have sat sin underskrift, og FC Midtjylland blev meldt som den største bejler til at lande en aftale.

Steinlein har hentet Sisto hjem. Foto: Ernst van Norde

FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein lægger ikke skjul på, at han flere gang undervejs i forløbet havde opgivet at se Pione Sisto tilbage i Midtjylland.

- Fra guldkampen (i sommer, red) har der været seriøse forhandlinger, og så kom der et bump på vejen, da FCK kom ind i billedet. FCK har nogle større muskler end os, så på det tidspunkt havde jeg - for at være helt ærlig - opgivet tanken om at vi kunne præsentere Pione i dag, siger Claus Steinlein.

- Da han først var i FCK, var løbet ligesom kørt. Det var først, da han pludselig tog derovre fra, at det gik op for os, at vi var tilbage i forhandlingerne. Og det gav os en situation, hvor vi ovenikøbet var alene tilbage i Danmark som bejler.

- Vi havde jo haft snakken med Pione, inden han tog til FCK. Vi var i Bulgarien (CL-kvalifikation, red.) den dag, og da jeg vågnede fra en middagslur var det til 25 sms'er, om at Pione havde forladt FCK. Tre af sms'erne var fra formanden, der ville høre, om jeg havde gjort noget, men jeg kunne kun spørge ham om det samme. Her går det op for os, at vi seriøst er tilbage i kampen om Pione.

Claus Steinlein indså pludselig, at Pione Sisto kunne hentes hjem til FCM. Foto: Claus Bonnerup

Claus Steinlein glæder sig stort over, at Pione Sisto er tilbage i klubben, men selve forløbet omkring, hvad der skete omkring nedbruddet i forhandlingerne mellem FCK og Pione Sisto, vil han ikke deltage i.

- Det er mellem Pione og FCK, hvordan forløbet har været. Vi har talt med Pione under fire øjne omkring det, men det må være op til ham selv og hans rådgiver at fortælle, siger Steinlein, der blankt erkender, at han på ingen måder ville have det godt med at se Pione Sisto i en FCK-trøje.

- Det ville være rigtigt hårdt at se Viktor Fischer og Pione Sisto - to af vores gamle akademi-spillere - spille på hver sin kant hos den største konkurrent, lyder det med et smil fra FCM-direktøren.

Derfor blev det ikke 'Zanka'

Manager-ekspert: Vent med at sætte dit hold!

Watt skærer igennem: Ikke til at holde ud