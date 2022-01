Vágner Love skal udslette van der Vaart-brøleren

FC Midtjyllands brasilianske stjerne-signing ved, at han grundet alderen, 37 år, skal overbevise mange om, at han stadig har noget at komme med. Og han er kommet til Danmark for at vinde mesterskabet

Rafael van der Vaart kaster en lang skygge over Vágner Loves entré i Superligaen.

En aldrende stjerne på træk til en miniput-liga er ikke just verdens bedste cocktail.

Og Rafael van der Vaart var et skrækeksempel på det. Parkeret på en gigantløn i Danmark - Superligaens bedst lønnede, i elendig form og uden selvindsigt nok til at indse, at det var slut.

Vágner Love er en helt anden case. Lønnen på halvanden million for lidt over fem måneders arbejde i Danmark er selvfølgelig flot.

Men han er slet ikke den bedst lønnede i truppen. Og aftalen er også overskuelig i længde.

FC Midtjylland virker til at have korrigeret for de fejltrin, der lå i aftalen med den hollandske VM-finalist.

Fejltagelserne omkring Rafael van der Vaart var mange. Foto: Claus Bonnerup

Og så er der en sidegevinst, der er til at føle på.

Vágner Love er endt i Danmark grundet sit samarbejde med agenten Evandro Ferreira, far til FC Midtjylland-spilleren Evander.

Og netop udsigten til at spille med Evander har været afgørende for ankomsten til FC Midtjylland.

- Det var meget vigtigt. Evanders far er også som en far for mig. Jeg har kendt ham i 22 år. Siden de første samtaler med træneren (Bo Henriksen) har jeg syntes om idéen.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse, siger Vágner Love, der kærligt omtaler Evander som sin lillebror.

Evander (th) kalder Vágner Love for sin lillebror. Foto: Lars Poulsen

- Der er 14 år mellem os. Evander er 23 år og jeg er 37 år, så det virkede urealistisk, at vi kunne komme til at spille sammen, men da chancen opstod, så var der ingen tvivl, siger Vágner Love.

Han lægger ikke skjul på, at han først og fremmest er kommet til Danmark for at gøre en forskel i jagten på guldet.

Samtidig er han ansporet af muligheden for at hjælpe sine landsmænd i klubben, hvor især storindkøbet Marrony har brug for at finde fodfæste.

Vil sætte skeptikerne på plads

Træningsdragten sidder tæt og afslører en trimmet brasilianer. Foto: Anders Brohus

Håndtrykket er fast og blikket klart.

Første indtryk af Vágner Love efter ankomsten til Danmark signalerer beslutsomhed.

Iklædt FC Midtjyllands sorte tætsiddende træningsdragt fremstår han som en mand, der er kommet til landet for at levere - og ikke kun lige vil malke den sidste skilling ud af en stor karriere.

Det diamantbesatte guldur på håndleddet fortæller til gengæld sin helt egen historie om en spiller, der har set vildere ting end den skyboks med udsigt over håndboldhallen i Ikast, som han sidder i.

Og han ved, at hans ankomst til Danmark ikke får alle til at gå bag over af benovelse.

- Der er selvfølgelig en vis skepsis, fordi du har en ret høj alder. De hårdeste kritikere vil måske også sige, at du er for gammel at satse på?

- Jeg forstår udmærket, at nogle tænker sådan. Men jeg kan bare sige; jeg har det rigtig godt fysisk og mentalt. Også når jeg træner med de yngre spillere, følger benene godt med.

Vägner Love har spillet under kolde himmelstrøg stort set hele sin karriere. Foto: Anders Brohus

- Jeg mærker ingen begrænsninger, men jeg forstår godt den umiddelbare mangel på tiltro, men det er bare ikke vigtigt for mig. Det vigtige for mig er, at benene kan følge med, kommer det, uden antydningen af utilfredshed med at emnet bliver bragt op.

- Jeg ved, hvad jeg er i stand til og kender mine kvaliteter, og denne fokus på mit cv og min alder giver mig kun endnu mere lyst til at gøre det godt, fastslår han og tillader sig at stille sig på siden af skeptikerne og anerkende, at trods troen på egne evner, så er det ikke garanti for at det lykkes i Danmark.

- Hvis jeg kan fortsætte med at spille og gøre det godt her, så er det fint. Hvis ikke er det ikke værre, end at jeg kan tage et andet sted hen og forsøge.

- Men jeg tror på, at jeg kan gøre det godt og gøre en forskel og være med til at kæmpe om titlen og forhåbentlig vinde mesterskabet, siger Vágner Love.

- Hvad vidste du om Danmark, inden du kom hertil?

- Ikke meget. Jeg har set et par kampe med Evander og FC Midtjylland, men heller ikke mere end det, fordi det er en lang rejse fra Kasakhstan og kræver tid. Jeg kunne rigtig godt lide, hvad jeg så. Der er både kvalitet og intensitet, og det var gode kampe, siger Vágner Love.

Junior Brumado er en af de FC Midtjylland-spillere som kommer til at nyde godt af landsmandens erfaringer. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Han nævner øjeblikkeligt FC København, da Ekstra Bladet tester hans viden om hvilket hold, som FC Midtjylland skal kæmpe mod i toppen, men så løber han tør.

- Og Brøndby? spørger Ekstra Bladet.

- Brabi?

- Brøndby!

- Brøndum?

Vágner Love ler og trækker på skuldrene.

Så må de blå-gule jo belære ham på banen.