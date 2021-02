Vand-kaos rammer Superliga-kamp

Mestrenes kommende hjemmekamp mod AC Horsens er kastet ud i uvished efter MCH Arena er blevet ramt af omfattende vandskader.

En stribe brandbiler foran FC Midtjyllands hjemmebane lørdag formiddag indikerede, at noget var galt.

Ekstra Bladet forstår, at hovedbygningen på anlægget er oversvømmet på alle niveauer.

Det betyder, at samtlige lokaler er ubrugelige før kampen søndag, hvor covid-19 restriktionerne i forvejen komplicerer gennemførelsen af kampen, fordi der stilles omfattende afstandskrav af hensyn til virusspredning.

Omklædningsrummene sejler i vand og oplevelsen beskrives 'som om det regner indendørs.' Sponsorfaciliteterne føles som at gå i mudder grundet de gennemblødte tæpper.

Banerne har været under stor kritik i kulden. Nu er det oversvømmelse indendørs, der skaber tvivl om en Superliga-kamp. Foto: Lars Poulsen

Det er anden gang på et år at MCH Arena oversvømmes efter aktivering af brandanlægget. Sidst skyldtes det en brand i nogle elinstallationer.

Vandskaderne denne gang er dog langt værre. De foreløbige meldinger går på, at de formentlig er udløst af et sprængt vandrør, der løber hen over taget, og det har som konsekvens udløst sprinkleranlægget, hvilket har pumpet 800 liter vand ud i minuttet.

FC Midtjylland har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelser i sagen, men da kampen skal afvikles uden tilskuere virker det sandsynligt, at der kan skabes rammer, der gør det muligt at afvikle kampen mod AC Horsens.

Dybest set handler det om, at der til kampen etableres alternativ omklædning i form af barakker eller skurvogne. Den store arena, Boxen, ligger lige ved siden af MCH Arena og vil formentlig også kunne bruges.

