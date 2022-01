Varm FCM-interesse i Silkeborgs backkomet

Forspillet er i gang til FC Midtjyllands klimaks på transfervinduet.

Aftalen med David Ousted onsdag var starten.

Nu zoomes der ind på mulighederne i højre forsvarsside.

Et af de helt varme emner skal FC Midtjylland ikke rejse så langt for at få styr på.

Silkeborgs back-komet Rasmus Carstensen er blandt ulvenes varmeste emner op til transfer-deadline.

FC Midtjylland opvejer lige nu præcis, hvordan de skal spille kortene på positionen.

Givet er det, at Silkeborg har kendskab til interessen fra FC Midtjylland, men holdningen hos naboerne er også, at Rasmus Carstensen kun rykker for 'et væsentligt beløb.'

Kent Nielsen risikerer at miste en af holdets bedste spillere, netop som holdet er på vej i medaljeslutspillet. Foto: Claus Bonnerup

I den sammenhæng hører det med, at klubbens største salg nogen sinde er Mads Emil Madsen til Østrig for 12 mio. kr.

Ulvene er ikke alene i at vise interesse for Rasmus Carstensen, og selv om Silkeborg er opsatte på at holde på sin angrebsivrige back, så begynder interessen at skærpes.

Derfor kan Rasmus Carstensens fremtid gå hen og blive en af de helt store temaer op mod deadline.

Silkeborg-forsvareren har været en åbenbaring efter oprykningen. Han sørgede for udligningen i efterårets sidste kamp mod AGF, og han er en vigtig årsag til, at Silkeborg ligger lunt i kapløbet om at nå medaljeslutspillet.

FC Midtjylland har brug for en afløser i højre forsvarsside for belgiske Dion Cools, der er sendt retur til Belgien.

I forvejen har klubben også kantspilleren Edward Chilufya til at traske rundt i kulissen. Endnu er hans kontrakt ikke gjort officiel, men det skulle være en formalitet.