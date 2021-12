- Vi har ikke vundet en skid

- De to sidste kampe i år har stor betydning for, hvordan vi definerer vores efterår, siger Bo Henriksen

FC Midtjylland står med det ene ben i pokalsemifinalen og kan selv afgøre, om foråret i Europa skal spilles i Europa League eller på tredje klasse i Conference League.

De to sidste kampe i 2021 er meget definerende for efteråret for midtjyderne, der også holder jul på Superligaens førsteplads.

- Det er to meget vigtigt kampe, vi står foran. Vi skal vinde i Bulgarien, og vil være enormt skuffede, hvis vi ikke er med i Europa League til foråret.

- Og så skal vi slutte af med at besejre Brøndby, så vi står i pokalsemifinalen, siger cheftræner Bo Henriksen og slår fast:

- Men det handler om, at vi skal gøre vores arbejde færdigt. Vi skal bevare benene på jorden. For vi har jo ikke vundet en skid, som FCM-træneren siger med et skævt smil efter 2-0-triumfen over Brøndby.

En velfortjent sejr over de danske mestre, der slet ikke nåede samme niveau som Bo Henriksens tropper.

- Tidligere har vi kun spillet et godt kvarter mod Brøndby, men når vi spiller en hel god kamp, så er vi bedst. Vi fokuserede på vores præstation, og vores udtryk var fremragende, roser Bo Henriksen og maner al krisesnak hos midtjyderne i jorden.

De virkede stressede

- En del har talt om, at vi var i krise, fordi vi ikke vandt en af de sidste tre i efteråret. Men vi slog altså et hold som Braga, der er bedre end alle hold i Superligaen. Efteråret har været rigtig godt, mener han.

Anfører Erik Sviatchenko stod på ny frem som et fyrtårn, da sejren kom i land mod Brøndby.

- Vi ville ikke tabe igen til Brøndby. Vi viste gåpåmod og holdt niveauet hele vejen. Det glædede mig, at vi var så aggressive.

- Brøndby virkede stressede, fordi vi pressede dem hårdt, påpeger han.



Venter på udspil

Erik Sviatchenko havde muligheder for et skifte i sommer, men fik ikke rejsepas af klubben.

Og nu venter han på belønningen i form af en ny, forbedret FCM-kontrakt.

Men udspillet fra Claus Steinlein lader tilsyneladende vente lidt på sig.

- Jeg har en god fornemmelse. Vi har talt lidt om et forbedret kontrakttilbud, men nu må vi se, om der kommer en melding fra klubben, fastslår Erik Sviatchenko.

Bo Henriksen håber, han får lov at beholde sin anfører i lang tid, fordi han har stor betydning for holdet.

- Jeg synes, Erik er en voldsomt dygtig spiller, men jeg har ikke noget med kontrakterne at gøre.

- Det er bundsolidt, hvad han leverer. Han er meget vigtigt for os. Han er en kulturbærer. Han skal have kæmpe ros og kredit for det efterår, han har leveret, siger Bo Henriksen.

Erik Sviatchenko menes at hæve 400.000 kr. om måneden i løn. Pione Sisto er lønkongen i FCM med en månedsløn i niveauet 475.000 kr.

Erik Sviatchenko forlængede senest sin kontrakt med FC Midtjylland i december sidste år, hvor han fik en aftale frem til 2024.

