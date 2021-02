Videoklip afslører massive vandskader på Superliga-stadion

Som om de vintersmadrede baner ikke var et stort nok problem for Superligaen, så udløste kulden i går et nyt problem.

Den bidende frost fik katastrofale konsekvenser for mesterholdet FC Midtjylland.

Et stort vandrør hen over taget på hovedbygningen på MCH Arena bukkede under for kulden og følgevirkningerne var ødelæggende.

En kædereaktion fulgte som aktiverede sprinkleranlægget i hele bygningen. Tæt på et ton vand i minuttet fossede ud over VIP-lokaler, vandrehal og omklædningrum og druknede lokalerne.

Brandvæsenet fik i løbet af lørdag formiddag stoppet vandmasserne, men som det fremgår af de videooptagelser, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, så løste det kun en del af problemet.

Det regnede fra lofterne og tæpperne sejlede i vand.

Det har taget en massiv indsats det seneste døgn at få bugt med følgerne af vandskaden, og som det fremgår af fotos fra MCH Arena taget her til formiddag, er det et skrællet og ramponeret MCH Arena, der står tilbage.

Tæpperne er skrællet af efter den store vandskade. Privatfoto

MCH Arenas hovedbygning fremstår ramponeret. Privatfoto

Til gengæld er meldingen fra FC Midtjylland nu, at kampen mod AC Horsens søndag aften gennemføre som planlagt.

- Trods massive vandskader på stadion, er det lykkes at sikre jer indendørs arbejdsfaciliteter før og efter kampen, skriver klubben i en mail til de medier, der skal dække kampen.