Vigtig forlængelse

FC Midtjylland har fået en vigtig brik på plads i de ambitiøse fremtidsplaner.

Lørdag eftermiddag er det nemlig blevet officielt, at ulvene forlænger kontrakten med Junior Brumado.

Den brasilianske spydspids har nu kontrakt frem til 31. december 2026.

22-årige Junior Brumado kom til Danmark i januar 2019, da FC Midtjylland hentede ham i hjemlandet i klubben Esporte Clube Bahia.

Siden da har den store angriber dog været længe undervejs ...

Et godt lejeophold i Silkeborg i foråret 2020 hjalp dog Brumado tilbage på sporet, og på trods af en drilsk ankelskade kom det store gennembrud for FCM iefteråret 2021, da angriberen lavede syv kasser i 11 Superliga-kampe og dermed er øjeblikkelig topscorer for FC Midtjylland.

- Det bringer stor glæde og stolthed i FC Midtjylland, at vi har forlænget samarbejdet med Junior. Han har taget store skridt i 2021 og står nu foran sit endelige gennembrud. Det er vigtigt at huske, at han kun er 22 år, så det er en spiller med et kæmpe potentiale, siger sportschef Svend Graversen i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

- Junior skal brænde ligaen af i foråret og gøre alt for at blive topscorer. Det er vores første mål, men kigger man i et længere perspektiv, er vi sikre på, at han kan udvikle sig yderligere. Vi skal i fællesskab sørge for, at han får forløst sit fulde potentiale, lyder det fra Svend Graversen.

Junior Brumado har spillet 61 kampe og lavet 11 mål i FCM-trøjen.