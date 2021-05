Vil gøre rent bord mod Brøndby

Brian Priske føler at FC Midtjyllands form er tæt på at kulminere netop som mesterskabet skal afgøres

Brian Priske vil ikke forlade sig på den stødpude som forspringet på fire point giver FC Midtjylland i opløbet med Brøndby.

Efter tre sejre i sæsonens første møder, så vil han sætte trumf på at gøre rent bord mod konkurrenterne.

- Vi tager derover for at vinde. Vi har nappet dem tre gange i denne sæson, og vi tager afsted for at tage den fjerde, siger Brian Priske efter magtdemonstrationen mod FC Nordsjælland.

- De fire point forspring betyder ingenting. Vi skal stadig gøre det færdigt, fastslog han og glædede sig så over, at flere dele i spillet er begyndt at klikke efterhånden som banerne er blevet bedre.

- Jeg synes vi viser, at vi har de bedste spillere. Det er ikke fordi, jeg prøver at komme ind i hovederne på Brøndby, men jeg er glad for at vores defensiv viser utroligt højt niveau og er tæt på en perfekt præstation.

- Vores offensiv rammer i flere og flere perioder et godt niveau og begynder at finde hinanden på et højt niveau.

- Vores indskiftere leverer gode indhop. Awer Mabil lægger op til mål og Mikael Anderson er tæt på at score efter et fantastisk angreb.

- Jeg synes, vi ser hvilke topspillere, vi har i klubben og vi viser klassen. Nu skal vi bare hive det mesterskab hjem, sagde Brian Priske.