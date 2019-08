Vil købe stjernen: Stiller krav til FCM

Den kommende uge bliver afgørende for FC Midtjylland, for KRC Genk og ikke mindst for Paul Onuachu.

Det er velkendt, at den belgiske mesterklub vil købe den nigerianske angriber, som FC Midtjylland har alle intentioner om at sælge denne sommer, men ulvene går ikke på kompromis med prisen. FCM har tidligere afvist et bud på 37 millioner kroner fra Genk.

Nu er et nyt bud på vej til den jyske hede, og der er udsigt til nogle afgørende timer i forhandlingerne.

- Det er ikke tale om et ultimatum, men det siger sig selv, at vi ønsker en hurtig afklaring. Hvis aftalen ikke afsluttes, bliver vi nødt til at udforske andre emner. Inden for en uge vil vi vide, hvor vi står, siger Dimitri De Condé, der er sportsdirektør i KRC Genk, til Het Belang van Limburg.

Ifølge den belgiske avis er KRC Genk klar med 45 millioner kroner for Paul Onuachu, men avisen mener samtidig at vide, at FC Midtjylland kræver det dobbelte. Dermed er der ikke de store udsigter til en transfer - Genk skal ikke være indstillet på at strække sig yderligere.

Paul Onuachu har ikke været i kamp for FC Midtjylland i denne sæson, og det er heller ikke planen, han skal.

