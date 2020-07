Vildt rygte: Storklub efter Superliga-stjerne

Interessen for Evander er stor, selv om det ikke er alle herhjemme, der er lige glade for FC Midtjylland-spilleren. Eksempelvis kaldte Discovery-eksperten Morten Bruun ham forleden for 'middelmådig'.

Den tidligere landsholdsspiller nævnte i samme ombæring, at han ikke kan se Evander spille i en af de fem store ligaer.

Men netop fra en af de fem store ligaer er der interesse, og det er ikke hvem som helst, der holder øje med den 22-årige brasilianer. Ifølge A Bola er Evander nemlig på blokken i Atlético Madrid.

Som det også er blevet skrevet før, har den portugisiske avis desuden noteret sig, at Valencia har kontaktet Evanders repræsentanter, ligesom FC Porto skulle have et særdeles godt øje til den tidligere Vasco da Gama-spiller.

Der er interesse for mestrenes brasilianer. Foto: Jens Dresling

Faktisk er det portugiserne, der virker mest ivrige efter at slå kløerne om Evander, og forhandlingerne mellem Porto, Evander og FC Midtjylland skulle have stået på i et par måneder. Omvendt blev man først kontaktet af Valencia for en uges tid siden.

Der er dog en væsentlig knast i forhandlingerne mellem Midtjylland og Porto.

For de danske mestre forlanger minimum 75 millioner kroner for kreatøren, og det tøver portugiserne med at betale, da klubbens økonomi er ramt af coronakrisen. Porto overvejer i stedet at sende en eller flere spillere den anden vej, men man har endnu ikke fået nogle indikationer af, om det er noget, midtjyderne er interesseret i.

Evander noterede sig for ni scoringer og 11 oplæg i 33 kampe for FC Midtjylland i den netop overståede sæson.

