Vraget FCM-kaptajn: - Bestemt ikke enig!

Jakob Poulsen havde svært ved at sluge beslutningen om, at han skulle bænkes i sæsonpremieren

HERNING (Ekstra Bladet): Da Jakob Poulsen, fuldstændig mutters alene, luntede demonstrativt rundt på grønsværen i pausen af Superliga-premieren, sendte han et tydeligt signal.

Et vink med en vognstang til Kenneth Andersen og resten af det midtjyske trænerteam om, at anføreren bestemt ikke var tilfreds med at blive smidt på bænken mod Esbjerg.

Det budskab var Jakob Poulsen ikke bleg for at gentage, da røgen havde lagt sig, og der kom bare en smule mere ro på, da FCM, trods modgang, fik kørt en 1-0-sejr i land.

- Jeg er virkelig træt af det. Det er skuffende og træls, som man siger her.

Hvilken forklaring har du fået fra træneren?

- Han synes, der er andre, der har været bedre i opstarten. Det er ham, der sætter holdet, og det må jeg acceptere, men jeg er bestemt ikke enig i beslutningen, sagde en tydeligt slukøret Jakob Poulsen, der afviser, at der ligger andet til grund end et regulært, sportsligt fravalg.

- Der er ingen skader, og jeg synes, jeg har haft en fin opstart. Jeg føler mig fit, og jeg var klar til at spille. Det synes træneren ikke, jeg skulle, og lad mig bare slå fast, at det bestemt ikke er derfor, jeg løber og træner hårdt hver eneste dag.

- Jeg havde ikke forventet det her, selv om jeg kunne se, hvor det bar hen i de sidste to træningskampe. Men jeg er nødt til at slå koldt vand i blodet, for det var den første af mange kampe i et tæt program. Jeg vil bare ikke lægge skjul på, at jeg har ambitionen om at spille langt størstedelen af kampene. Heldigvis. Hvis ikke jeg var skuffet, skulle jeg ikke spille fodbold, sagde Jakob Poulsen.

Jakob Poulsen vil, trods skuffelsen, slå koldt vand i blodet oven på bænkpladsen mod Esbjerg. Foto: Lars Poulsen

Cheftræner Kennet Andersen havde kort forinden forklaret sit fravalg for pressen. Heller ikke her var der bortforklaringer eller røgslør.

- Der har været nogle spillere, der har gjort det bedre i opstarten. Det er slet ikke fordi, Jakob har været dårlig, men der er bare nogle, der har været bedre. Derfor startede vi med tre andre på midten i dag (fredag, red.).

Kenneth Andersen gav den simple forklaring: Andre var bedre end Jakob Poulsen. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Hvordan reagerede Jakob Poulsen, da han fik beskeden?

- Selvfølgelig var han ikke enig. Det havde jeg bestemt heller ikke forventet, at han ville være. Der er mange kampe i sæsonen, og jeg vil gerne slå helt fast, at Jakob stadig er vores anfører både på og uden for banen, sagde Kenneth Andersen.

FC Midtjylland vandt sæsonpremieren 1-0 over Esbjerg på et mål af hjemvendte Mikael Anderson i det sidste minut.

