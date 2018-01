Yes, Jess - Topholdet forlænger med succestræner

Jess Thorups forlængelse i FC Midtjylland har længe lignet en formalitet.

Nu er den en realitet.

FC Midtjylland kom fredag overens med Jess Thorup om en forlængelse frem til sommeren 2021.

Dermed får succes-træneren yderligere tre år til at føre sine tanker ud i livet i FC Midtjylland.

Forhandlingerne omkring forlængelsen har løbet i halvanden måned uden konklusion. Men tidsforløbet har ikke været udtryk for komplikationer nærmere tværtimod.

- Jeg håber – og det er mit ønske – at det går i orden jo før, jo bedre. Inden vi kommer alt for godt i gang, så skal det da gerne være noget, vi ikke længere skal spekulere på. Om det så bliver en uge eller 14 dage, vil jeg ikke sætte tid på. Det er ikke så vigtigt for mig. Det vigtigste er, at vi finder den løsning, der er bedst for alle parter, sagde Jess Thorup således til Ekstra Bladet i forbindelse med træningsstarten for tre uger siden.

FC Midtjylland og Jess Thorup har længe haft en principiel enighed om at fortsætte parløbet. De endelige forhandlinger er imidlertid hele tiden blevet skubbet, fordi Jess Thorups agent var travlt optaget af spillerhandler rundt om i Europa.

I forbindelse med fredagens træningskamp mod Vendsyssel FF var bestyrelsesformand Rasmus Ankersen imidlertid i Ikast, og sammen med direktør Claus Steinlein fik klubben de sidste detaljer på plads med Jess Thorup, så træningslejren i Dubai kan få fuld fokus.

Se også: FCM tæt på at forlænge med succestræner

Se også: FCM sælger ud - farvel til to store navne

Fyret: Maniske Moniz var hadet og frygtet

Randers med kæmpe-bombe! Fyrer nyansat træner