19-årige Mikkel afviser udlandet trods rygter

Den 19-årige offensivspiller Mikkel Damsgaard har trods sin unge alder været en af de bærende kræfter hos FC Nordsjælland i denne sæson.

Fredag aften markerede han sig igen, da han scorede et fremragende langskudsmål i nordsjællænderne sejr på 3-0 over Randers FC i 3F Superligaen.

Den unge mand har i alt ramt nettet seks gange og lagt op til to scoringer, og ude i Europa begynder klubberne at rette deres opmærksomhed på den unge FCN-spiller.

Torsdag kunne B.T. fortælle, at Damsgaard allerede i sommer tiltrak sig interesse fra klubber i Benelux-landene - det er dog ikke noget, han selv kender til.

- Der var overhovedet ikke noget i sommer, siger Damsgaard efter kampen mod Randers fredag aften.

Han medgiver dog, at han drømmer om, at han på et tidspunkt skal prøve noget andet end FCN.

- På et tidspunkt vil jeg gerne til udlandet, men jeg ved ikke, hvornår det bliver.

FCN-jubel efter Mikkel Damsgaards scoring fredag mod Randers FC. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

- Jeg tænker slet ikke på det endnu, må jeg være ærlig at sige. Jeg fokuserer rigtig meget på hver eneste kamp, vi spiller.

'Vi er helt rolige'

- Jeg synes, det er rigtig fedt at være her lige nu, og så må vi se, hvad der sker, siger Mikkel Damsgaard.

Sportschef Jan Laursen går dog ikke med planer om, at den 19-årige knægt skal til udlandet lige nu og her.

- Vi er helt rolige, og han er ikke afsat på nogen som helst måde - men han er en dygtig spiller, siger Laursen.

- Vi kan ikke gøre så meget ved de skriverier, der er. Det er spændende for medierne at skrive om den slags, og forhåbentlig er det også en motivation for spillerne.

- Når man leverer godt her, er der mange, der holder øje med det. Det er en del af gamet. Men vores fokus er slet ikke på, at Mikkel skal væk herfra, siger Jan Laursen.

Til FCN's kampe er der ofte en hel hær af scouts fra andre klubber, og det er Damsgaard udmærket klar over.

- Det er fedt, at der sidder nogen og kigger, og vi ved godt, de er der - men man kan ikke løbe og tænke over det.

- Jeg vil bare gerne spille og nyder det rigtig meget lige nu - specielt på sådan en aften her, hvor vi vinder med 3-0, siger Mikkel Damsgaard.

Mikkel Damsgaards kontrakt i FC Nordsjælland udløber i sommeren 2022.