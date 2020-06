Årets afbrænder: - Selv vores målmand havde scoret

FARUM (Ekstra Bladet): - Der er ikke så meget at forklare. Den skulle have været inde.

Der var ingen undskyldninger, og Mads Døhr Thychosen forsøgte heller ikke at opfinde en.

FC Nordsjælland-backen stod for en afbrænder i XXXL-klassen mod de danske mestre, da han før pausen tordnede bolden over et tomt mål.

- Den dumper ned en halv meter fra stregen, og så formår jeg simpelthen at få sparket den over. Jeg tror selv, at Nico (målmand Nicolai Larsen, red.) havde sparket den ind, sagde Thychosen efter 1-1-opgøret mod FCM.

Han var ikke alene om at brænde. Også Mikkel Damsgaard og Ivan Mesik misbrugte store muligheder, og skuffelsen var mærkbar i hjemmeholdets omklædningsrum. Ikke over spillet, forstås, men over resultatet.

- Vi skaber så mange chancer og spiller Danmarks næstbedste hold ud af banen, så vi er utroligt skuffede over at stå tilbage med kun et point.

- Det eneste, de skaber noget på, er deres standarder, så det er pivirriterende, at de scorer efter en, sagde Mads Døhr Thychosen.

Se også: Midtjylland nærmere guldet: FCK snublede

Se også: Vild bedrift: Hattrick på 21 minutter

Se også: Negativ rekord: Storklub i kæmpe krise