Ærgrer sig over Superliga-kometens valg: - Ikke det rigtige skifte

Kasper Hjulmand ærgrer sig over, at stortalentet Nicolai Baden Frederiksen har valgt at tage til Juventus. Det er ikke vejen at tage til et U23-hold ifølge FC Nordsjælland-træneren

FARUM (Ekstra Bladet): Når FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand banker på sportsdirektør Carsten V. Jensens dør, er det ikke for at kræve nye spillere.

Han banker på for at sige, at der ikke skal sælges flere!

I fredags solgte nordsjællænderne 18-årige Nikolai 'Futte' Baden Frederiksen til Juventus, og det ærgrer Hjulmand, at ’Futte’ futtede af sted efter kun 11 Superliga-kampe.

- Det har jeg det ikke så godt med. Jeg synes ikke, at det er det rigtige skifte for ’Futte’. Det er ikke vejen for vores unge spillere at gå til U23-hold ude i Europa.

- De kommer aldrig til at spille, hvor de er, og bliver handlet videre til mindre klubber. Jeg håber det bedste for ’Futte’, men jeg ville gerne have beholdt ham. Det havde været det rigtige for ham og os, siger Kasper Hjulmand.

Hård over for ham

Det 18-årige stortalent nåede kun én halvleg i Superligaen i denne sæson, og det var der en årsag til.

Han havde ifølge sin nu tidligere træner fortsat ikke knækket koden i forhold til at finde ud af, hvad der kræves for at være med.

På dette niveau kan man ikke leve af råt talent, og det var, hvad FC Nordsjælland var i færd med at banke ind i hovedet på angrebstalentet med det giftige venstreben.

Andreas Skov Olsen jubler over sin 1-0-scoring mod Vejle. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Den jævnaldrende Anders Skov Olsen har det seneste halvandet år fået nøjagtig samme sang og virker til at have hørt efter.

Han har strålet i denne sæson og scorede første mål i 2-0-sejren over Vejle.

- Det ikke, fordi vi ikke troede ’Futte’, men han havde brug for hårdhed. Han var i gang med samme proces som ’Andy’.

- Andreas har fundet ud af, hvad der kræves, og som træner får man en god følelse, når man ser et menneske vokse. Andreas for et år siden og nu er to vidt forskellige personer.

- Vi vil ham det bedste ved at være hård over for ham, og det har han stået igennem, siger Kasper Hjulmand om sin 18-årige angrebskomet.

Har ikke travlt

Andreas Skov Olsen har været i lære hos Marcus Ingvartsen og Emiliano Marcondes, og de to tidligere bombere har lært ham meget om, hvad det vil sige at være professionel.

- Det er vigtigt at huske på, hvad man gør rigtigt og vide, hvad man har gjort for at nå dertil for så at kunne køre videre, siger Andreas Skov Olsen, der mod Vejle scorede sit tredje Superliga-mål i denne sæson.

Kasper Hjulmand er overbevist om, at han kan skabe noget rigtig stort i FC Nordsjælland, hvis klubben bliver i stand til at holde på sine mange talenter i lidt længere tid. Foto: Claus Bech/Scanpix 2018

Han har en ambition om at nå et tocifret antal, inden sæsonen er ovre, men der er ingen tvivl om, at udlandet kommer til at flå i ham - ligesom det var tilfældet med den jævnaldrende Nikolai Baden Frederiksen.

- Jeg synes, at det er godt for ’Futte’. Stort tillykke til ham. Jeg tror, at han kommer til at få godt af at komme ned til en anden kultur og spille italiensk fodbold. Jeg tror, at det passer bedre til ham.

- Min drengedrøm er også at komme ud, men jeg har ikke travlt, siger Andreas Skov Olsen, og det glæder Kasper Hjulmand, der så gerne vil beholde sine talenter bare lidt længere:

- Tænk, hvis de ikke spillede 20 kampe, men 80 kampe før de blev solgt.

- Hvis vi kunne holde dem her to-tre sæsoner, så forestil dig, hvor godt det kunne blive. Det er det, jeg synes, at vi skal.

