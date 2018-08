Afsløring: Superligaprofil tæt på kæmpe salg

Mathias Jensen er tæt på et skifte fra FC Nordsjælland til Celta Vigo - prisen ventes at ligge i niveauet 50 mio. kr.

Søndag stod Kasper Hjulmand og bandede transfervinduet langt væk efter 0-2 nederlaget mod Brøndby. FCN-træneren hader august, fordi han reelt ikke ved, hvilke spillere, han har til rådighed før transfervinduet smækker i 1. september.

Der er nemlig rift om spillerne på den store talentfabrik i Farum.

De mange bekymringer fra FCN-træneren får aktuelt ny næring, idet FC Nordsjælland er tæt på endnu et gigantisk storsalg af en af klubbens mange talenter.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er U-21landsholdsprofilen Mathias Jensen meget tæt på et gigantisk skifte til Celta Vigo, hvor han ligner den direkte afløser for landsmanden Daniel Wass, der er skiftet til Valencia.

Meget tyder nemlig på, at FC Nordsjælland kan se frem til et transferbeløb i omegnen af 50 mio. kr. for midtbaneprofilen, der sidste sæson udviklede sig som en af de største og mest markante profiler i Superligaen. Han spillede 35 kampe og scorede hele 12 mål for FC Nordsjælland og bidrog i sandhed til, at klubben sikrede sig bronzemedaljerne.

Aftale kan komme på plads i denne uge

Mathias Jensen er aktuelt skadet og ventes først spilleklar i løbet af de kommende to uger. Midtbanespilleren udgik med en forstrækning i sæsonpremieren mod Esbjerg, men det forhindrer ikke et skifte til den spanske klub, hvor Mathias Jensen ser ud til at blive holdkammerat med Pione Sisto og makker med sin tidligere holdkammerat Stanislav Lobotka.

Et salg af Mathias Jensen vil ikke være overraskende fordi der gennem det seneste år har været meget stor interesse for FCN-profilen. Ajax, Celta Vigo og en række tyske, franske og engelske klubber har fulgt udviklingen hos midtbanespilleren tæt og intensivt gennem det seneste år.

Sportschef Carsten V. Jensen har ved flere lejligheder bekræftet, at der fra en række udenlandske klubber har været meget stor interesse for midtbaneprofilen.

For FC Nordsjælland er det ikke uvant at handle med Celta Vigo. Sidste sommer blev Stanislav Lobotka solgt for et stort beløb i omegnen af 35 mio. kr.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan en aftale mellem parterne falde på plads i løbet af denne uge.

Derfor er de vilde med Mathias 1. Teknikken Han er meget rolig med bolden også i pressede situationer. Men han har også en værktøjskasse med tekniske færdigheder på et meget højt niveau. Han evner uden problemer at løse svære opgaver på små områder af banen. 2. Overblikket Det er en speciel egenskab både at have fokus på bolden og hvor medspillerne løber hen. Han kan begge dele også under pres. Det kendetegner en spiller med hans kvaliteter, han altid kan slå en lang præcis aflevering. 3. Spilforståelsen Der har længe ikke hersket tvivl om, at han allerede til sommer er for god til Superligaen. Bundniveauet er højt, og når man ser på hans koldblodighed med og uden bold, så ligner han en spiller, der når langt i karrieren. Få hjemlige spillere har så høj spil-intelligens som ham. 4. Afslutningsevnerne Fra en position på den centrale midtbane er det flot at score ti mål og levere seks assist. Kun to af scoringerne er sat ind på straffespark. Han har en sparketeknik, der gør, at han er meget farlig med afslutninger fra distancen. 5. Lederegenskaberne Til trods for, at han kun er 22 år, har han allerede udviklet store lederegenskaber på banen. Han er ikke højtråbende, men alene i form af sine præstationer på banen viser han store lederegenskaber, der gør ham til et naturligt anførervalg på mange fodboldhold. Vis mere Luk

