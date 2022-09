Afviser kæreste-rygter: - Intet med det at gøre

Randers FC var på sit højeste, da fodboldspiller Erik Marxen valgte at tage imod et tilbud fra FC Nordsjælland. Nogen mente, at det var en skridt ned af stigen, men mener hovedpersonen selv det?

- Der har været en aftale om, at han og agenten måtte afsøge mulighederne for et interessant klubskifte, som vi ville kigge på. Tanken var nok mere eksotisk, men så kom en kommende familieforøgelse, hvor hun bor i København.

Sådan sagde Randers FC-sportschef, Søren Pedersen, til Randers Amtsavis i kølvandet på Erik Marxens overraskende skifte til FC Nordsjælland i vinter.

Men den forklaring holder ikke, hvis man spørger Marxen selv.

I Ekstra Bladets Transfer Talkshow fortæller FCN-stopperen, at han var træt af Randers' udmelding om, at skiftet skyldtes familiære årsager.

- Jeg var rigtig ked af den udlægning.

- Jeg vil ikke skyde på dem (Randers FC, red.). Det er klart, at Søren (Pedersen, red.) skal komme med en forklaring på det. Det var oplagt for at holde hans ryg fri, siger Erik Marxen.

Mange mente at skiftet til FC Nordsjælland var et skridt ned eller til siden for den tidligere Randers-anfører. Foto: Stine Bidstrup

Erik Marxen medgiver, at det var dejligt at få familie og karriere til at gå op i en højere enhed - men det var ikke afgørende for skiftet.

- Selvom hun ikke havde været her, og vi ikke skulle have noget barn, så var jeg skiftet alligevel.

- Planen var i øvrigt også, at hun var kommet til Aarhus for at bo hos mig. Det var ikke et issue, siger Marxen.

