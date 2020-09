Alle kan se han er bedre end Daramy

- Både Kamal-Deen og Diomande får deres gennembrud i denne sæson, forsikrer FCN-cheftræner Flemming Pedersen om de to 18-årige talenter

Til trods for FC Nordsjælland satte en 2-0 føring over styr og tabte 2-3 mod Brøndby, var cheftræner Flemming Pedersen ganske fornøjet med mange af de ting, han så på banen. Han så en enhed kæmpe for kollektivet. Ingen slog op i banen trods modgangen.

To af dem, der trådte frem, var de to 18-årige stortalenter – Mohammed Diomande og Kamal-Deen Sulemana.

Mohammed Diomande scorede og lagde op, da FCN var foran 2-0 mod Brøndby. Men efter pausen blev tingene vendt på hovedet. Foto: Lars Poulsen.

- I forhold til alder er de langt fremme. De får de snart et gennembrud. Det bliver i den her sæson. Og så vil de være meget attraktive for alle.

- Vi kan alle se, at Kamal-Deen er et niveau over Mohammed Daramy (FC Københavns angriber, red), mener Flemming Pedersen.

Mod Brøndby gav Kamal-Deen flere prøver på sin fantastiske fysik, enorme fart og gode blik for holdkammeraterne.

Han lagde eminent op til 2-0 træfferen, da han sendte bolden på tværs i feltet til Mikkel Rygaard.

- Vi kan allerede nu se, at der er meget mere substans i de ting, Kamal-Deen laver. Han holder bedre fat i bolden og træffer de rigtige beslutninger. Han har stadig meget at lære i forhold til det defensive arbejde, men han bruger mange kræfter og er allerede nu meget bedre til at økonomisere dem, forklarer Flemming Pedersen.

Han er virkelig imponeret over det antrit, som ghaneseren har.

- Han løber 30 meter på under 3,6 sekunder. Det er den første spiller, jeg har haft, der er så hurtig, forklarer han.

Men kræfterne slår endnu ikke til over 90 minutter for den 18-årige ghaneser.

- Kamal-Deen kan spiller 75 minutter nu. Om to-tre uger vil jeg tro, han er klar til at spille 90 minutter i Superligaen, siger Flemming Pedersen.

