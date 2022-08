Alt er vendt på hovedet for superligaduks

FC Nordsjælland har ikke tabt i 14 superligakampe i træk. Klubben udbyggede nemlig den aktuelle klubrekord med søndagens målløse kamp i Aalborg.

Den tidligere rekord lød på 10 kampe i træk uden nederlag.

- Den rekord er vi alle sammen stolte over. Vi er også stolte over, at vi holdt fast i os selv, selv om vi sidste efterår havde 13 kampe uden sejr.

- Vi er klar over, at skal man op på toppen, skal man også have været nede at skrabe bunden. Rekorden er ikke noget, som vi har fokus på i det daglige. Der har vi mere fokus på vores spil, siger cheftræner Flemming Pedersen.

Som en del af stimen er sæsonens indledende fem kampe i Superligaen. Her har FC Nordsjælland vundet de første fire inden søndagens remis i Aalborg.

Dermed er nordsjællænderne på førstepladsen i tabellen med 13 point.

Annonce:

- Vi er kommet dertil, fordi vi holdt fast i vores spil i vores periode med modgang. I den periode, hvor vi skulle have nogle resultater, arbejdede vi stadig meget stringent med vores spil. Det er vores spil helt nedefra.

- Resultattavlen passer sig selv. Vi fokuserede på at blive bedre til at spille fodbold, og så skulle resultaterne nok komme, siger Flemming Pedersen.

I de 14 ubesejrede kampe har holdet scoret 21 mål og indkasseret 10 mål. Dermed har defensiven en stor rolle i præstationen.

- Vi har gjort det nemmere for os selv ved ikke at indkassere så mange mål, men vi skal stadig være kritiske over for den offensive del.

- Vi lærte sindssygt meget af kvalifikationsspillet. Det har vi taget med ind i den nye sæson. Vi er ubesejrede og har ikke lukket mål ind i åbent spil, siger forsvarsspiller og anfører, Kian Hansen.

Superligarekorden har FCK med 35 kampe i træk uden at tabe.

Fik du læst: