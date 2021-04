Andreas' utrolige forvandling

Det norske stortalent Andreas Schjelderup vokser sig stor i Superligaen.

Sportsligt gør han det åbenlyst, men udenfor banen gør han det i overraskende grad i fysisk henseende.

- Siden jeg kom hertil i sommer, har jeg taget ti kilo på, fortæller han med et smil efter endnu en toppræstation i 3-2 sejren over FC Midtjylland.

Netop sådan et tophold, hvor han kan måle sine fremskridt.

- Jeg må bygge på for at kunne klare mig overfor de store, fysisk stærkere spillere på det lidt højere niveau. Cajuste og Onyeka er jo store og stærke spillere, bemærker han med et lidt genert smil.

- Og ja, jeg prøver at spise så meget som muligt, og så arbejder jeg i fitnessrummet nogle gange om ugen.

Netop den 16-åriges vokseværk gør, at hans spilletid skal doseres, forklarer FCN-træner Flemming Pedersen.

- Schjelderup skulle starte ude mod Brøndby, for han ville ikke kunne klare tre kampe på otte dage, siger han.

- Han har taget en del kilo på i vores fysiske træning, og han vokser stadigvæk, og så vil der være risiko for belastningsskade. Vi er nødt til at dosere.

- Der bliver arbejdet godt med ham, også af vores diætister, og så er han rigtig dygtig til at gøre sine ting. Der bliver spist op, hvis det er det, vi beder ham om, lyder det med et lunt smil.

Andreas Schjelderup må lægge muskler på for at kunne klare sig overfor de stærke FCM-spillere. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Selvfølgelig en drøm

Den norske landstræner Ståle Solbakken var i Farum for at se talentet fra nærmeste hold, men det gik først op for knægte efter kampen.

- Jeg fik at vide, at han havde været der, og selvfølgelig er det en drøm at spille på det norske landshold, men det er ikke noget, jeg har fokus på nu. Det er et stykke vej væk, sagde Andreas Schjelderup, som dog var godt tilfreds med den indsats, han havde fremvist for landstræneren.

- Min præstation var ganske god. Jeg burde nok have scoret et mål, men til gengæld skaffer jeg et straffespark, lød det fra den meget unge mand.

