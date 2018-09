Superligaens største talentfabrik: Bruger 37 millioner om året

FC Nordsjælland bruger hvert år 37 mio. kr. på klubbens akademier i Farum og Ghana. De mange penge fra klubbens store salg skal ikke bruges på nye spillere, men på at give endnu flere danske og vestafrikanske børn muligheden for at udleve deres drømme

De fleste andre klubber ville straks have købt en afløser, hvis de lige havde solgt anføreren til spansk fodbold for omkring 50 mio. kr.

Men som direktør Søren Kristensen siger, så er FC Nordsjælland ikke som de fleste andre klubber. Pengene fra Celta for Mathias Jensen skal ikke bruges til at købe fodboldspillere.

De går i stedet til at skabe fodboldspillere, der kan bruge hovedet til andet end at heade.

FC Nordsjælland har fået stor ros for klubbens mange store salg de seneste sæsoner – Emre Mor, Marcus Ingvartsen og Stanislav Lobotka for at blot at nævne de mest prominente.

Klubben fra Farum har solgt spillere for flere hundrede millioner kroner – men hvad går pengene til, når nu de kun i nødstilfælde vælger at bruge dem på spillere fra andre klubber?

Sidder klubejer Tom Vernon og skummer fløden fra de mange salg?

Med til at sikre modellen

Søren Kristensen ryster på hovedet.

Transfermillionerne går til at drive klubbens akademier i Farum og Ghana, og nordsjællænderne er afhængige af med jævne mellemrum at score jackpot på transfermarkedet.

For FC Nordsjælland er den klub i Danmark, der poster flest penge i arbejdet med unge spillere. Den bruger markant flere penge på det end Superliga-konkurrenterne.

Tom Vernon (tv.) gik for snart tre år ind i FC Nordsjælland og ansatte straks Kasper Hjulmand som træner. Foto: Melissa Kühn Hjerrild

Direktør Søren Kristensen sætter endda beløb på:

- Hvert år investerer vi 37 mio. kr. i vores akademier. Så når vi sælger Mathias, er det med til at sikre, at hele modellen kører.

- Det vigtigt at forstå, at FC Nordsjælland er ejet af The Right to Dream Group, som er en not for profit-organisation. Så det er ikke sådan, at Tom Vernon og hans venner sidder og holder store middage for pengene.

Rejser rundt i hele verden

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bruger FC København i omegnen af 15-17 mio. kr. om året på sit akademi, mens FC Midtjylland og Brøndby bruger lidt færre penge, men dog stadig et tocifret millionbeløb.

Nu har FC Nordsjælland også to akademier, der skal finansieres, og sådan en ganske almindelig hverdag på Right to Dream Park er der masser aktivitet.

Først spiser Superliga-truppen efter endt træning og bliver afløst i Bite Restaurant af en flok unge ghanesere, der er på besøg i Farum for at snuse til den hverdag, der måske venter forude.

De har sammen med nogle af klubbens danske drenge lige været til en stor turnering i Japan og skal snart videre til Manchester. Et andet kuld har lige forladt hotellet på stadion for at tage til en turnering i Holland.

Danske og afrikanske spillere forenet i Farum. Ofte rejser de ud til internationale turneringer sammen. Foto: FC Nordsjælland

På Kasper Hjulmands førstehold er første afkast af millioninvesteringen i Ghana begyndt at vise sig frem.

Det 18-årige stortalent Mohamed Kudus er blevet Superliga-spiller, og direktøren tog glad hjem fra Brøndby Stadion i starten af august, selv om FCN tabte.

- Folk kiggede underligt på mig, da jeg sagde, at vi vandt. ’Vi tabte sgu da 2-0, sagde de’. ’Nej’, sagde jeg, ’vi vandt, for Kudus fik debut’.

- Igen har vi fået en af vores egne igennem med det værdisæt, vi har. Når det sker, har vi vundet. Selvfølgelig vil vi helst vinde om søndagen, men der er så mange andre facetter, hvor vi vinder på og uden for banen - på vores måde, siger Søren Kristensen.

Vil skabe rollemodeller

På akademiet i det sydlige Ghana går omkring 100 vestafrikanske drenge og piger.

Omkring halvdelen kan forvente at få chancen i fodboldverdenen, den anden halvdel går studievejen på college i USA og Storbritannien.

- Der er 50 børn i Ghana, vi aldrig kommer til at tjene på, men vi giver dem muligheden for at få en uddannelse. Vi vil ikke bare skabe gode fodboldspillere, men stærke individer, der kan være rollemodeller for andre.

- Vi ser dem som mennesker, der tilfældigvis er gode til at spille fodbold. Ikke som fodboldspillere, der tilfældigvis er mennesker, siger direktør Søren Kristensen.

Han kalder FC Nordsjælland for en lille klub med en stor stemme, og den har som den første - og foreløbig eneste - klub i verden tilsluttet sig den globale bevægelse Common Goal.

.@FCNordsjaelland has become the first club in the world to join #CommonGoal From the chairman to the groundskeeper, all employees and players have the option of pledging 1% of their salaries to our movement. pic.twitter.com/vI7M5NITcD — Common Goal (@CommonGoalOrg) May 21, 2018

Håbet er at ændre fodboldverdenen, så den igen kommer til at handle lidt mere om kærligheden til spillet og lidt mindre om penge.

- Vi er ikke sat i verden for at tjene penge til aktionærer og investorer. Derfor var det en naturlig ting for os at melde os ind i og give tilbage til en god sag, som vil det samme som os.

- Vi tror på, at det kan gøre en forskel, og hvis fodbolden ikke fornyr sig, bliver folk trætte af den. Alle de penge, agenter og Ferrarier.

- Vi skal tilbage til de oprindelige værdier, siger Søren Kristensen, der håber, at de spillere, som kommer igennem FC Nordsjællands akademier, vil bruge deres ’stemme’ til at gøre en forskel for andre.

Det er helt grundfilosofien bag Right to Dream - at give noget tilbage.

Så når næste spiller enten til vinter eller næste sommer bliver solgt for et anseeligt millionbeløb – og det kommer til at ske – vil pengene igen blive sendt tilbage i systemet, så en ny dreng kan forfølge drømmen om at blive den næste Mohamed Kudus eller Mathias Jensen.

Talentfabrikken Årgang 92: • David Jensen, FC Utrecht • Oguzhan Aynaoglu, Adanaspor • Seejou King, AB • Jorés Okore, AaB • Lasse Petry, Lyngby • Marc Gundelach, FC Roskilde • Søren Henriksen, Vendssyssel • Nichlas Rohde, AB Årgang 1993: • Jannich Storch, FC Roskilde • Bjarke Jacobsen, AC Horsens • Mathias Andersen, B93 Årgang 1994: • Andreas Maxsø, FC Zürich • Pascal Gregor, FC Helsingør • Philip Zinckernagel, Bodø/Glimt • Kristian Lindberg, Lyngby • Nicholas Marfeldt, SønderjyskE • Godsway Donyoh * Årgang 1995: • Emiliano Marcondes, Brentford • Johannes Ritter, FC Helsingør • Niclas Mouritzen, Lyngby • Mathias Hebo, Lyngby • Runar Alex Runarsson, Dijon • Alexander Horsebøg, Hvidovre Årgang 1996: • Marcus Ingvartsen, Genk • Mads ’Mini’ Pedersen • Christian Køhler, FC Helsingør • Adnan Mohammad, FC Helsingør • Mathias Jensen, Celta • Souheib Dhaflaoui, Næstved • Årgang 1997: • Andreas Skovgaard • Victor Tranberg, Örebro (udlån) • Benjamin Lund, Vendsyssel • Lucas Haren, HIK • Magnus Nathansen, Hillerød • Mikkel Mouritz, B93 • Thomas Gall, Hillerød Årgang 1998: • Emil Damgaard • Victor Nelsson • Jacob Johansson, HB Køge (udlån) • Martin Frese • Victor Lorentzen, Avarta • Abdul Mumin * Årgang 1999: • Magnus Kofod Andersen • Andreas Skov Olsen • Nicklas Strunck • Clinton Antwi * Årgang 2000: • Mikkel Damsgaard • Nicolai Baden Frederiksen, Juventus • Mohamed Kudus * • Ibrahim Sadiq * • Mathias Jørgensen, OB Årgang 2001 • Jacob Steen Christensen * Fra Right to Dreams akademi i Ghana For at blive betragtet som home grown skal man have spillet minimum tre år i klubben inden det 21. år. Derfor er Emre Mor (Celta) og Emil Berggreen (Mainz 05) ikke med på listen. De har begge spillet ungdomsfodbold i FCN, men nåede ikke at være der i tre år. Jonathan Amon har heller ikke været i FCN i tre år (endnu). Vis mere Luk

