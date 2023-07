Avis: Mads Bidstrup skifter til østrigsk storklub

Mads Bidstrup ser ud til at fortsætte karrieren i RB Salzburg, der køber danskeren for 45 millioner kroner

Mads Bidstrup ser ud til at forlade Brentford.

Den danske midtbanespiller er denne sommer vendt tilbage til Premier League-klubben, efter han har været på leje i FC Nordsjælland.

Udsigten til spilletid i Brentford har ikke været stor, og Bidstrup ser derfor ud til at forlade klubben.

B.T. kan fortælle, at Mads Bidstrup skifter til RB Salzburg, der betaler 45 millioner kroner for den unge dansker.

Får Mads Bidstrup succes i RB Salzburg, så bliver der sendt endnu flere penge til Brentford i form af bonusser, skriver B.T.

Her bliver Bidstrup holdkammerater med Maurits Kjærgaard, der er spået en stor fremtid.

Bidstrup har også været sat i forbindelse med et skifte til FC København, men de danske mestre går nu højst sandsynligt glip af ham.

