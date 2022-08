Brølere på stribe: FCN fortsætter sejrsstimen

Der var dømt nordsjællandsk lokalopgør mandag aften, da FC Nordsjælland og Lyngby BK tørnede sammen.

FC Nordsjælland har gjort rent bord i deres første to kampe, og de unge tigere fortsatte ufortrødent sejrsstimen denne mandag aften, da de slog oprykkerne med 2-1.

FC Nordsjælland har været en fryd for øjet i sæsonens to første kampe, hvor de overbevisende har slået OB og Brøndby, men denne aften blev de hjulpet godt på vej af kæmpe personlige fejl.

Mads Bidstrup, Ernest Nuamah og i særklasse norske Andreas Schjelderup har været her, der og alle vegne i sæsonens to første kampe, men det var en anden ung spiller, der stjal fokus.

Den dyrt indkøbte Mads Hansen scorede nemlig to gange og blev dermed matchvinder.

Efter 35 minutters spil smækkede den tidligere Midtjylland-spiller et frispark direkte gennem en hullet Lyngby-mur, og bolden fløj videre ind i målet.

FC Nordsjælland-spillerne fejrer Mads Hansens føringsmål. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Lyngby kæmpede med mange fejlafleveringer på midten og havde svært ved for alvor at få spillet til at flyde.

Der var dog flere gange, hvor venstreback Adam Sørensen kom igennem over venstre siden, men slutproduktet manglede i første halveg.

Anden halvleg fortsatte i samme stil.

Mads Bidstrup opsnappede et hav af bolde på den centrale midtbane, og Nordsjællands offensiv var pågående.

Man sad med følelsen af, at der skulle en tilfældighed til for, at Lyngby skulle komme tilbage i kampen. Efter 68 minutter gik Andreas Hansen helt skævt af et hjørnespark, og indskiftede Emil Nielsen kunne ved bagerste stolpe løbe bolden ind i et tomt mål.

1-1.

Andreas Hansen går helt skævt af bolden før Emil Nielsen sparker udligningen i kassen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Emil Nielsen fejrer sin udligning med holdkammeraterne. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Kampens første to mål var dermed kommet efter store personlige fejl, og det tredje mål var ingen undtagelse.

Netop indskiftede Kristian Riis fik lavet en sløset tilbageaflevering mod sin målmand, og bolden blev opsnappet af kampens første målscorer, Mads Hansen, og den 20-årige angriber satte koldblodigt bolden ind til 2-1.

Mads Hansen fejrer sin anden scoring i kampen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Pascal Gregor ærger sig gevaldigt efter Nordsjællands føringsmål. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Lokalopgøret var heller ikke uden tænding.

Helt til sidst i kampen kogte det over efter en duel mellem Emil Nielsen og Adamo Nagalo.

Det resulterede i stor tumult med mange indblandede spillere, men endte kun med at udløse et gult kort til de to førstnævnte kamphaner.

Der opstod tumult mod afslutningen af kampen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

