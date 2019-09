Brøndby har stoppet 'blødningen'

Spillende stoppere

Midterforsvaret har været Brøndbys store udfordring det seneste år. Løsningen med Andreas Maxsø og Sigurd Rosted bliver god, fordi det er to spillende og forudseende stoppere. De virker ikke til at gå i panik, når de kommer under lidt pres. Samtidig er begge både hurtige og fysisk stærke. Det stopperpar kommer til at betyde mange point til Brøndby.

.

Vildmanden på midten

Det har været meget op og ned med Josip Radosevic, siden han kom til Brøndby for mere end ét år siden. Hans stærkeste side er som bolderobrer og ikke med bolden. Men han virker efterhånden til at være faldet godt til i rollen som oprydderen foran forsvaret. Og så viser han overskud, da han gik med frem og scorede mod FCN.

Bredden i truppen

Der er kamp om siddepladserne i Brøndbys omklædningsrum. Truppen er for stor med 29 mand. Og flere er alt for langt fra spilletid. Men der er en rigtig god bredde for Niels Frederiksen, når han skal vælge sit hold. Lige nu er der tre langtidsskader og det svækker ikke holdet.

Mukhtars slutspurt

Mod FCN scorede Hany Mukhtar et klassemål fra distancen. Det var en træffer, som vi husker det for et par sæsoner siden. Der er ingen tvivl om, at tyskeren vil gøre alt, hvad han kan for at slutte ordentlig af, inden han drager til MLS for at spille for Nashville.

Men her er der plads til forbedring

Backs med defensive udfordringer

Johan Larsson er udfordret i defensiven. Han får for sjældent blokeret for indlæg. Men mod FCN så det værre ud for Anthony Jung, der var impliceret i begge scoringer. Ved det første blev han snydt af Mads Døhr Thychosen og ved 2-3 målet stod han forkert. Der er stadig lidt at arbejde med for de to backs rent defensivt.

-

Bedre til at være i kontrol

Med to nye stoppere tager det tid at spille holdet sammen. Men Brøndby skal være dygtigere til at være i kontrol, når holdet har en 2-0 føring med fra første halvleg. Det blev alt for meget tju-bang-fodbold efter pausen