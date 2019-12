Bruger penge fra kæmpe transfer: - Det rigtige at gøre

FC Nordsjælland har de seneste år sprøjtet talenter ud på stribe og solgt spillere for hundredvis af millioner.

Klubben har skabt sin egen 'talentkøkkenhave’, og nu får de mange talenter endnu bedre mulighed for at gro. For FC Nordsjælland har indviet et godt 1100 kvadratmeter stort slaraffenland med topmoderne faciliter.

Der er en lounge, styrketræningsområde og to store omklædningsrum med isbad. De mange ungdomstrænere har fået luftige kontorer, behandlerne et helt nyt område, og der er sågar et såkaldt refleksionsrum, hvor man har mulighed for at bede.

Ifølge direktør Søren Kristensen har hele herligheden kostet et betydeligt millionbeløb. Dertil skal lægges den lejeindtægt fra Fitness World, som klubben ikke længere har.

- Der er tale om en stor investering, men det er det rigtige at gøre. Vi kan lave den bedste kultur og have de bedste værdier og visioner, men har vi ikke faciliteterne, bliver det med tiden tomme ord, siger Søren Kristensen til Ekstra Bladet.

Sådan er de nye forhold ud 1 af 9 Træningsforholdene fejler ikke noget for FC Nordsjællands talenter. Foto: Lars Poulsen. 2 af 9 Faciliterne er mange for FCN-talenterne. Foto: Lars Poulsen. 3 af 9 Der er rig mulighed for for træning med henblik på stabilitet, styrke og skadeforebyggelse. Foto: Lars Poulsen 4 af 9 FC Nordsjællands U17- og U19-mandskaber benytter sig af de moderne træningsfaciliteter. Foto: Lars Poulsen. 5 af 9 Ungdomstrænere og ledere er samlet. Foto: Lars Poulsen. 6 af 9 Taktikrummet. Foto: Lars Poulsen. 7 af 9 Omklædningsrummet er ligeledes af høj kvalitet. Foto: Lars Poulsen. 8 af 9 U19-spiller Gideon Mensah gør brug af refleksionsrummet. Foto: Lars Poulsen. 9 af 9 Foto: Lars Poulsen.

Det nye talentkraftcenter ligger i de lokaler ved siden af stadion, som tidligere husede Fitness World. Men fitnesskæden havde brug for mere plads, og da FC Nordsjælland samtidig i den grad manglede plads til talenterne, passede det klubben godt, at lejemålet blev opsagt.

Farum-klubben har i løbet af 2019 solgt spillere for i omegnen af 100 millioner kroner, og nogle af millionerne er blevet kastet efter håndværkere og ny teknologi.

- Her går transferindtægterne ikke til aktionærerne eller en ejer. Nogle tror måske, at nu køber ejeren en ny yacht, men Tom Vernon (klubejer, red.) har ingen yacht. Han bor i et lille hus i Hørsholm, siger Søren Kristensen.

Direktør Søren Kristensen lægger ikke skjul på, at det har været en stor investering. Foto: Lars Poulsen.

FC Nordsjælland U17 og U19-hold deler det ene omklædningsrum, mens klubbens kvindehold og U18-pigehold har det andet. De to omklædningsrum ligger side om side, og det er helt bevidst.

I en konservativ industri ynder FC Nordsjælland at skubbe til grænserne, og det er et klart signal både indad- og udadtil. Klubbens Superliga-spillere bruger også styrketræningsområder, men har i dag ikke længere de bedste faciliteter.

– Dem, der er mest skuffede og sure på mig, er Superliga-spillerne. De har stadig deres gamle omklædningsrum på stadion.

- Vi må se, om bestyrelsen er enig med mig i, at vi også skal opgradere dem på et tidspunkt, siger FCN-direktør Søren Kristensen med et smil.

Andreas Skov Olsen jubler her efter en FCN-scoring. Han blev solgt i sommer. Foto: Lars Poulsen.

Skov Olsen ’betaler’ gildet

Stortalentet Andreas Skov Olsen blev i sommer solgt til italienske Bologna for cirka 37 millioner kroner, og U21-landsholdsstjernen glæder sig over at have været med til at finansiere FCN’s nye talentkraftcenter.

- Jeg er meget glad for, at jeg har spillet en rolle i, at de næste generationer nu får endnu bedre muligheder for at kunne udvikle sig og følge drømmen i den klub, hvor jeg selv er kommet igennem.

- Det betyder faktisk meget for mig, at en god del af de penge, jeg blev solgt for, er blevet brugt til at skabe de rammer det nye akademicenter giver til både drenge og piger i FCN. Det er jeg stolt af, siger Andreas Skov Olsen til Ekstra Bladet.

Også Victor Nelsson, der i sommer blev solgt til FC København, glæder sig over byggeriet:

– Det er fedt! Det er godt, at pengene går til noget fornuftigt, og at de vokser som klub. Jeg under FC Nordsjælland alt det bedste.

Bajram Fetai (th.) taler med U17-spiller Gustav Ullits. Foto: Lars Poulsen.

Fetai i spidsen for projektet

Den tidligere angriber i klubben Bajram Fetai er i dag ansat i FC Nordsjællands administration og har stået som projektleder. Han viser ikke uden stolthed Ekstra Bladet rundt i lokalerne og fortæller begejstret om tankerne bag.

Selve ombygningen startede 1. september, men forud lå flere måneders intenst planlægningsarbejde.

- Jeg synes, at vi har ramt det godt. Det er i international topklasse det her, og spillere og trænere er glade, siger 34-årige Fetai, der scorede 29 mål i 131 kampe for klubben.

Tidligere var det snarere på trods af end på grund af faciliteterne, at FC Nordsjælland formåede at udvikle så mange stortalenter. De sad lidt klemt, måtte dele Fitness World med andre gæster, og efter kvindeafdelingen blev en central del af klubben, var der ikke omklædningsrum nok.

Det er der nu rådet bod på nu, og Fetai har også fået fine tilbagemeldinger fra tidligere FCN-folk som Mads Valentin, Emiliano Marcondes og Andreas Skov Olsen. De har indirekte været med til at betale og dermed give tilbage til den klub, hvor de selv blev udviklet, og karrieren tog fart.

- Der er mange, der har en andel i det. Men det er salgene af de tidligere akademispillere, der har givet os muligheden for at give de faciliteter til dem, der er på vej, siger Bajram Fetai.

