Chok i Superliga-klub: Sportschefen stopper

Carsten V. Jensen er færdig i FC Nordsjælland.

Sportschefen har valgt at sige sin stilling op og er stoppet med øjeblikkelig virkning i Superliga-klubben. Årsagen er, at han har fået mulighed for andre udfordringer, som han ønsker at forfølge.

Det skriver FC Nordsjælland på sin hjemmeside.

Bestyrelsen har valgt at efterkomme sportschefens ønske og accepteret, at han stopper med øjeblikkelig virkning.

Sportschef Carsten V. Jensen stopper efter eget ønske i FCN. Tusind tak for den store indsats og god vind med de fremtidige udfordringer, CV!https://t.co/ckgxv6fH0I — FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) July 2, 2019

- Jeg er den seneste tid blevet præsenteret for interessante jobmuligheder. Det har jeg efter grundige overvejelser valgt at gå videre med og undersøge nærmere. Dette er ikke foreneligt med at udfylde min rolle i FCN, og jeg har derfor valgt at opsige min stilling.

- Jeg sætter pris på den positive dialog, jeg har haft med klubben i den forbindelse. Det betyder meget for mig, at vi kan se hinanden i øjnene og sige pænt tak for denne gang, siger Carsten V. Jensen i en pressemeddelelse.

Han kom for fire år siden til klubben efter en lang periode i FC København og viste sig som en dygtig købmand. Han har formået at få gode penge for klubbens mange talenter, men nu må FCN altså klare sig uden 'CV'.

I fire år nåede de to sportschefter Carsten V. Jensen og Jan Laursen at arbejde sammen i FC Nordsjælland. Nu er 'CV' stoppet i klubben. Foto: Linda Johansen

Hans opgaver bliver midlertidigt varetaget af klubbens ledelse - deriblandt sportschef for akademiet, Jan Laursen.

Netop Laursen bestred forud for Carsten V. Jensens tiltræden rollen og var sportschef, da klubben i 2012 vandt mesterskabet, men trak sig siden noget i baggrunden.

FC Nordsjællands ledelse er ikke bekendt med, hvor Carsten V. Jensen skal tiltræde og skriver, at den ikke ønsker at deltage i spekulationer herom.

