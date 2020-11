Chokerende pokal-exit: - Undskyld

Hvidovre IF slog torsdag FC Nordsjælland med 2-0 i tredje runde af Sydbank Pokalen, hvorfor Superliga-klubben nu er ude af turneringen.

Klubbens cheftræner, Flemming Pedersen, kalder det en kæmpe skuffelse og underskylder overfor klubbens fans.

- Det her er en kæmpe skuffelse for os allesammen. Jeg kan kun sige undskyld og beklage dybt over for vores, at vi nu ikke længere er med i pokalturneringen. Det gør selvfølgelig rigtig, rigtig ondt på spillerne, siger cheftræneren til klubbens hjemmeside.

Det var ikke fordi nordsjællænderne manglede chancer, men spillerne kendte ganske enkelt ikke besøgstiden, lød analysen efter kampen.

- I stor dele af kampen bliver kampen spillet på vores præmisser. Men når vi kommer ud af deres førstepres, og rammer det kæmpe mellemrum, som der specielt var i første halvleg, så mangler der kvaliteten i de sidste afleveringer. De havner hos en Hvidovre-mand.

- Det er et tydeligt billede på, at vi har for lidt kvalitet i dag. Vi smed for mange lette bolde væk. Og omvendt kendte Hvidovre deres besøgelsestid i dag.

Flemming Pedersen er dog ikke i tvivl om, at oplevelsen er en vigtig del af spillernes udvikling.

-Det her er en meget, meget vigtig læring. Og derfor startede vi også med at sidde helt stille inde i omklædningsrummet i de første 2-3 minutter efter kampen. For lige at føle efter i kroppen. Hvordan har man det? Der er både skuffelse, vrede og mange andre negative følelser forbundet med sådan en oplevelse.

I den kommende weekend er der ingen kampe i 3F Superligaen, hvorfor næste opgør er på udebane mod AaB den 22. november.

