Comeback og rødt kort udsætter FCK's guldfest

FC Midtjyllands nigerianske angriber slog til to gange efter pausen i Farum, hvor de snart forhenværende mestre vendte 0-1 til 2-1. Dermed må FCK's mesterskabsfejring vente lidt endnu

FARUM (Ekstra Bladet): Paul Onuachu udsatte den københavnske guldfest.

Det så ellers ud til, at FC København allerede mandag aften skulle blive danske mestre, men Lange Paul ville det anderledes.

Efter en rædselsfuld 1. halvleg scorede den nigerianske landsholdsangriber to gange efter pausen og sikrede FC Midtjylland en 2-1-sejr over FC Nordsjælland i Farum.

De midtjyske mestre blev i perioder af 1. halvleg udstillet af et veloplagt FC Nordsjælland-hold, men som så ofte før kunne nordsjællænderne ikke holde kadencen oppe.

Onuachu flugtede udligningen ind i starten af 2. halvleg, og efter en times spil gjorde FCN’s onde ånd det til 2-1 på hovedstød.

Paul Onuachu er nu oppe på 14 scoringer mod FC Nordsjælland i de seneste 14 kampe.

Paul Onuachu fejrer en af sine to scoringer. Foto: Lars Poulsen

Det var i øvrigt første gang i denne sæsons slutspil, at han kom på måltavlen. Det var nok til at sikre sejren, men FCK har et forspring på 11 point og kan sikre sig guldet søndag i Parken mod Brøndby.

FC Nordsjælland startede opgøret bedst, og allerede efter to minutter blev Jesper Hansen i FCM-målet testet af et habilt forsøg fra Karlo Bartolec.

Nordsjællænderne var i højt spilhumør og henrykkede de alt for få tilskuere i Farum. Kombinationerne flød, og især det amerikanske kuglelyn Jonathan Amon voldte FC Midtjylland problemer.

Og det var da også ham, der efter tyve minutter fik jublen til at bryde løs i Farum - og i København. Efter nogle besnærende kombinationer var han alene igennem i venstre side.

Vinklen var spids, men Amon fik prikket bolden forbi Jesper Hansen. Ud over et hovedstød fra Paul Onuachu havde man intet set til FC Midtylland, der i perioder jagtede skygger i det nordsjællandske.

På dødbolde er de dog stadig farlige, og Peter Vindahl Jensen måtte efter en halv time strække sig for at klare Alexander Scholz’ hovedstød.

FC Midtjylland begyndte at vise en smule tænder mod slutningen af halvlegen, og FCN-målmand Vindahl var med et kikset udspark tæt på at forære dem en udligning.

Han slap dog med skrækken, og FCN kunne gå til pause med en smal, men fortjent føring.

Jonathan Amon bragte FC Nordsjælland foran i første halvleg. Foto: Lars Poulsen

Fire minutter inde i 2. halvleg var den dog forsvundet. Nordsjællænderne fik ikke sparket ordentligt væk, og det udnyttede Onuachu til at bryde sin måltørke.

Den midtjyske goalgetter drejede flot rundt og flugtede bolden i nettet. Magnus Kofod Andersen var tæt på at give FCN føringen på ny, men han måtte se sit forsøg suse lige forbi stolpen.

FC Midtjylland var langt bedre med efter pausen, og 2. halvleg blev en underholdende affære.

Andreas Skov Olsen, som man ellers ikke havde set meget til, var med en lumsk afslutning centimeter fra at sætte et mål ind mere på kontoen efter en times spil.

Hans skud ramte dog indersiden af stolpen og sprang i spil igen. Og i stedet for 2-1 til FC Nordsjælland blev det minuttet efter 2-1 til FC Midtjylland efter et langt indkast.

Tim Spark headede bolden ind foran mål, hvor Onuachu let dirigerede den i nettet.

Så havde de det ønskede resultat og fik lidt nemmere arbejdsbetingelser de sidste tyve minutter, da Abdul Mumin blev vist ud efter flere af de to holds spillere var røget i totterne på hinanden.

Midt i tumulten sendte Mumin et slag af sted mod Onyeka, og det takserede dommer Sandi Putros til rødt.

FC Midtjylland havde ikke de store problemer med at køre sejren hjem, og FC København må vente lidt endnu, før de kan lade guldøllet flyde.

Direkte rødt kort til Abdul Mumin, efter han langede en arm mod Frank Onyeka. Foto: Lars Poulsen

