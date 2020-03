Danmarks dyreste dåseåbner

Husk, at du kan se 2. Division eksklusivt på Ekstra Bladet. Få adgang her.

Da FC Nordsjælland sidste lørdag udlignede i Esbjerg, blev målscoreren spillet fri i feltet af Mikkel Damsgaard med hælen. Et lille glimt af genialitet, der i sig selv fortæller, hvorfor Sampdoria har valgt at lægge 50 millioner kroner for at hente den 19-årige midtbaneprofil til Italien til sommer.

Mod en stramt organiseret modstander skal man helst have en dåseåbner ved hånden, og lige den type skarphed har midtbanekometen forfinet, siden han i barndommens Jyllinge fik sin far som første træner.

- Hele min familie er glad for fodbold, men min far har spillet selv og går helt vildt op i det, så det var en selvfølge, at jeg startede med det, forklarer teenageren med et smil.

- Min far var min træner, indtil jeg som 12-årig skiftede til FCN, og han var – som mange af de andre forældre også bemærkede det – meget hård ved mig. Der skulle ikke være noget snak om, at han var Mikkels far.

- Han var krævende, også omkring ekstra træning, og han var det i håb om, at jeg kunne stå imod. Det var jo nok også en lille drøm for ham, at jeg blev til noget, som han ikke selv opnåede. Jeg er glad for alt det, jeg har lært af ham.

Også i dag er hans far, Henrik, Mikkel Damgaards vigtigste sparringspartner. I små som store beslutninger, der handler om deres fælles, altdominerende passion.

- Vi taler så vildt meget om fodbold, at min mor og søster godt kan blive lidt trætte af det.

Mikkel Damsgaard ser med rette sig selv som en intelligent spiller, der er dygtig til at operere i de små rum på banen. Foto: Lars Poulsen

Talentet ikke bare taler om det. Han lever fodbold.

Fra morgenstunden i den lejlighed i Smørum, som han gennem nogle måneder har delt med sin amerikanske holdkammerat, Jonathan Amon, over hverdagen i det nordsjællandske elite-setup, til han igen rammer puden, mens han måske repeterer et par italienske gloser.

Så nu skal drømmen selvsagt også prøves af.

- Det er en god forberedelse lige at prøve at bo ude. Det ville være et større skridt at flytte direkte fra mor og far til Italien, forklarer Mikkel Damgaard og sender pæne ord efter sine agenter, Jens Ørgaard og Thomas Rasmussen, der sammen med klubben forhandlede ’en megafed løsning’ på plads.

Den betyder, at han spiller foråret færdig i Farum, eller måske snarere ’Far-rum’. For heller ikke det var blevet til noget uden et nik fra hans mentor.

- Min far skal også være tilfreds med den beslutning, jeg tager. Ellers ville det være svært for mig, siger sønnen, der ikke har researchet voldsomt på sit nye liv.

- Jeg tager det, som det kommer. Nu har jeg jo et halvt år til at forberede mig, og jeg prøver at gøre alt det, jeg kan gøre nu – som at lære sproget og få en lejlighed - så jeg kun skal tænke på at spille fodbold, når jeg kommer derned.

Penge er rare, men den unge fodboldmillionær er ikke god til at forkæle sig selv materielt. Foto: Lars Poulsen

Af samme grund er flytningen parkeret rent mentalt.

- Selvfølgelig er det hele meget større dernede i et andet land, men jeg tænker ikke så meget på det. Jeg har et halvt år her, som jeg gerne vil nyde. Så kan jeg ikke gå og tænke på det andet hver dag.

Det store beløb har heller ikke fået lov at skabe flimmer.

- Det eneste, det tal fortæller mig, er, hvor meget klubben gerne vil have mig. At jeg er det værd. Det er den anerkendelse, der ligger i beløbet, siger Mikkel Damsgaard, som med et lille smil erkender, at han nok vil stige lidt i løn.

Men pengene ruller kun i slipstrømmen fra bolden.

- De er rare at have, men jeg tænker ikke på dem. Jeg er ikke så god til at forkæle mig selv. Jeg har ikke været ude at købe dyrt tøj eller dyr bil.

Skal han forkæle sig selv, kan han sende en fremtidstanke mod Serie A.

- Det er en kæmpe stor liga, en af de største i verden, og der er simpelthen så mange stjerner i verdensklasse.

- Da jeg så fodbold fra den som dreng, var det en rigtig hård liga, men den har udviklet sig til ’en mere spillende liga’ med højt tempo.

- Men du skal også kunne stå godt rent taktisk, og det har jeg lært meget om ved at følge med på det seneste. Det handler meget om at stå godt nede i forsvaret, og du skal lytte til og gøre, hvad træneren beder dig om.

I forhold til at forstå Fodbold-Italien ser han det som en fordel, at Andreas Skov Olsen i sommer rykkede fra Farum til Bologna.

- Andy er en god ven, som jeg kan stole på, og han har da givet mig nogle input, fordi han tog skridtet før mig, bemærker Mikkel Damsgaard, der med en vis bekymring følger Sampdorias ufrivillige flirt med nedrykningsstregen.

- Jeg håber virkelig, de bliver oppe, siger talentet, der i så fald ikke skal tage en uvelkommen omvej på ambitionernes autostrada:

- Jeg håber jo på den bedst mulige karriere. Drømmen er klart at spille i de bedste ligaer og komme på A-landsholdet på et tidspunkt, kommer det lige så naturligt afslappet fra teenagetalentet, som når han sender en lille hælaflevering ind i feltet eller bliver bedt om at beskrive sig selv som spiller:

- Som en intelligent spiller, der elsker at finde rummene på banen og åbne modstanderens forsvar.

Med det sidste er det også forklaret, hvorfor en dåseåbner kan blive så dyr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Trods sine kun 19 år har Mikkel Damsgaard allerede ballast fra hele 80 førsteholdskampe for FC Nordsjælland. Foto: Lars Poulsen

Mikkels lektier: Fart og fysik

Mikkel Damsgaard tøver ikke på spørgsmålet om, hvad han på det seneste har arbejdet mest med at bygge på sig selv som spiller.

- Fysikken, helt klart. At spise mere og styrketræne mere. Dernede skal du være lidt mere robust.

- Og så arbejder jeg på min speed. Hvad teknik angår, har jeg god selvtillid, men jeg skal jo også kunne følge med på farten.

Med nu 80 kampe og snart tre sæsoner som ballast er det en sjældent erfaren teenager, som rejser ud.

- Jeg er glad for den erfaring, jeg har fået, sæson for sæson i Superligaen. Jeg har lært nyt hele tiden, for her i klubben kommer der konstant nye spillere til, som man skal lære at spille sammen med.

- Det første år var jeg jo ikke stjernen og skulle lige finde min rolle, men så voksede jeg lidt, og da Mathias Jensen blev solgt, var jeg og andre nødt til at tage et skridt op og tage mere ansvar. På den måde har jeg udviklet mig trin for trin, forklarer han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Elegante Inieste har igen tørret en modstander og driblet sig til Mikkel Damsgaards beundring. Foto: Jens Dresling

Her er mine forbilleder

- Jeg har mange forbilleder, men Andrés Iniesta (16 år hos Barcelona) er helt klart det største. Jeg er vokset op med at se ham og har altid syntes, han var den bedste og mest imponerende at se spille. Den måde – så smooth og elegant – det var helt sindssygt. Hans afleveringer, og så det, at han kunne dukke op og score mål, når det var vigtigst. Om det var i El Clasico eller i en VM-finale. Jeg ville gerne være lige som ham.

- Herhjemme er Mathias Jensen er en af de bedste, jeg har spillet sammen med. Han var helt fantastisk, og jeg lærte vildt meget af at spille sammen med ham. Jeg har også prøvet at lære af Emilianos (Marcondes) måde at arbejde på med sine afslutninger, og Ingvardsen havde lidt af det samme. At de fortsatte efter træning. For alle offensive midtbanespillere med dansk pas, er Eriksen selvfølgelig en, man har set op til. Han har været så god i så mange år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre med hælen

- Hvor godt kender du det italienske køkken?

- Ikke så godt. Men pesto kommer fra Genova, har jeg hørt. Jeg elsker god mad, og det laver de meget af dernede, så det glæder jeg mig til.

- Hvad er den største attraktion ved Jyllinge?

- For mig er det jo fodboldklubben. Jeg har eddermanme brugt mange timer på de baner. Jeg ved, at klubben har fået lidt i udviklingspenge fra min overgangssum, og det er de meget glade for. Det er vist et lille sekscifret beløb, men jeg har ikke hørt, hvad de vil bruge dem til.

- Hvor bekymret er du for situationen omkring coronavirus i det nordlige Italien?

- Jeg håber jo på, at der kommer styr på det. Det gør hele verden vel. Lige nu er det slemt lige der, men jeg tror, spillerne bliver godt beskyttet. Det fylder overhovedet ikke noget hos mig, for det er først til sommer, jeg skal derned.

