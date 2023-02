Dansk pengeregn efter stjerne-handel

FC Nordsjælland har det med at tjene gode penge på deres spillersalg, og nu er endnu flere millioner være på vej til Superligaens førerhold.

Tirsdag er det således blevet officielt, at Premier League-klubben Southampton har købt Kamaldeen Sulemana i Rennes for 25 millioner euro svarende til 186 millioner danske kroner.

Og det kommer FC Nordsjælland til gode.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger sikrede Farum-klubben sig nemlig en videresalgsklausul på 15 procent, da man i sommeren 2021 sendte guldfuglen afsted til fransk fodbold.

Kamaldeen Sulemana skal efter halvandet år i Ligue 1 nu prøve sig af i Premier League. Foto: Mathieu Pattier/Ritzau Scanpix

Det betyder, at FC Nordsjælland får omkring 5,4 millioner kroner lige ned i lommen, efter skiftet til Premier League er blevet en realitet.

Videresalgsklausuler fungerer nemlig som oftest på den måde, at det er procenter af overskuddet, der går til den sælgende klub, og her falder der lidt af til FCN, der i dette vindue blandt andet har solgt Andreas Schjelderup for over 100 millioner kroner.

I løbet af tirsdagen har flere udenlandske medier kunne berette om stor interesse fra flere Premier League-klubber. Angiveligt skulle også Everton have fået et bud accepteret på Sulemana, men den offensive stjerne altså endte med at vælge Southampton.

Den 20-årige ghaneser er til dato den dyreste spiller, der er blevet solgt fra Superligaen. Rennes betalte hele 150 millioner kroner for kantspilleren, der nåede at spille halvandet år for Farum-klubben.

Kamaldeen Sulemana nåede 47 kampe for Rennes, hvor det blev til seks mål og fire oplæg.

