Dansk talent smutter til udlandet: Her er prisen

Den 21-årige forsvarer Andreas Skovgaard har skrevet kontrakt med Heerenveen. Hollænderne betaler lige knap to mio. kr. til FC Nordsjælland

Hans kontrakt udløb ved årsskiftet, men alligevel scorer FC Nordsjælland en smule på Andreas Skovgaards skifte til Heerenveen.

Der er nemlig tale om en regulær transfer. Hollænderne betaler ifølge Ekstra Bladets oplysninger lige knap to mio. kr. til nordsjællænderne, der også har sikret sig en videresalgsklausul.

Til gengæld slipper Skovgaards nye klub at skulle betale træningskompensation til FC Nordsjælland for forsvarsspilleren.

Andreas Skovgaard meddelte i slutningen af efteråret, at han ikke havde i sinde at blive i Farum-klubben. Siden har han været på klubjagt, og den endte tirsdag på Abe Lenstra Stadion i Heerenveen, hvor han underskrev en aftale af 3,5 års varighed.

sc Heerenveen heeft zich versterkt met Andreas Skovgaard. De 21-jarige Deense verdediger komt over van FC Nordsjaelland en tekent dinsdag een contact voor 3,5 jaar #welkomAndreas #scHeerenveen https://t.co/Z0oYwqlUWL pic.twitter.com/7UkrlVhy82 — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 29. januar 2019

- Jeg er utrolig glad for, at det endelig er faldet på plads. Jeg har nydt min tid i FCN og vil gerne takke alle i klubben for min tid, men jeg var klar til en ny udfordring.

- Heerenveen har kendt mig længe, og jeg føler, at det er det helt rigtige skridt for mig nu, siger Andreas Skovgaard til Ekstra Bladet.

Andreas Skovgaard sammen med sin agent, Simon Friis. Den tidligere FCN-spiller er ny mand i hollandske Heerenveen. Foto: Privat

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger viste flere klubber fra Superligaen og Allsvenskan også interesse, og der var også en anden hollandsk klub samt en fra Portugal inde i billedet.

- Der var flere muligheder, men interessen og klubbens plan med mig gjorde mig helt sikker på, at Heerenveen er det rette for mig, siger Andreas Skovgaard, der har spillet en enkelt gang for U21-landsholdet.

Han nåede 77 kampe i FC Nordsjælland og skal nu forsøge at få Heerenveens defensiv til at fremstå bedre.

I 19 ligakampe har det hollandske midterhold lukket hele 45 mål ind - kun to klubber i Æresdivisionen har gjort det værre.

I Holland har man genoptaget ligaen efter vinterpausen, og Heerenveen tabte i weekenden 0-2 hjemme til AZ Alkmaar.

- Jeg kommer ind midt i en sæson, så jeg ved, at jeg skal arbejde hårdt, lære og så tage mine skridt ind på holdet et efter et, siger Andreas Skovgaard.

I FC Nordsjællands forsvar bliver han afløst af Viktor Tranberg, der er vendt hjem til klubben efter et lejeophold i svenske Örebro.

Andreas Skovgaard kan i øvrigt komme til at møde en tidligere holdkammerat i Æresdivision. FCN har tirsdag udlejet den 26-årige reservemålmand Nigel Bertrams til De Graafschap.

Nedtælling til transfer-deadline: Det kan eksplodere i FC Midtjylland

Se også: Se de afslørende billeder: Dansk landsholdsspiller på vej til Serie A

Se også: FC Midtjylland trækker sig fra kæmpehandel

Se også: Vendsyssel forstærker offensiven med kantspiller