Det handler ikke kun om millioner

Lige om hjørnet venter et stort salg. Måske bliver det historiens største salg fra Superligaen, når 19-årige Ernest Nuamah skydes afsted.

Men han er ikke den eneste på affyringsrampen fra talentfabrikken i FC Nordsjælland.

Flere står klar til at tage det næste skridt. Det gælder i sandhed også forsvarsspilleren Adamo Nagalo, som der også er stor interesse for.

Adamo Nagalo er også efterspurgt ude i Europa. Derfor er Lyngbys Lucas Hey allerede hentet til FC Nordsjælland. Foto: Kenneth Meyer.

- Det her handler ikke bare om cool cash. Så kunne vi holde en auktion over vores spillere på et kræmmermarked, forklarer Jan Laursen om den enorme interesse, han oplever for sine mest markante profiler.

Søndag var en række storklubber på besøg i Farum for at se nærmere på talentmassen.

- Det handler ikke altid om at sige ja til dem, der betaler flest penge. Salget af Mohammed Kudus, som havnede i Ajax, er et godt eksempel, forklarer Jan Laursen.

- Det handler ikke kun om penge, så kunne vi holde en auktion over vores spillere, siger Jan Laursen, sportsdirektør i FC Nordsjælland. Foto: Mik Eskestad.

Han kostede i niveauet 70 mio. kr., men nu er han på vej til Brighton i Premier League for et beløb i niveauet 300 mio. kr. Her venter der yderligere en check til FCN i omegnen af 30 mio. kr.

- Vi er i løbet af den senere tid blevet mere proaktive, fordi vi gerne vil forbedre os hele tiden. Derfor er vi også i markedet for spillere, forklarer Jan Laursen.

Seneste eksempel på det er købet af Lucas Hey i Lyngby, som man har betalt i nærheden af 11 mio. kr. Han er en direkte erstatning for Adamo Nagalo, der kan blive solgt her i august.

Ernest Nuamah ventes at blive solgt for et enormt beløb inden månedens udgang. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

- Der er hård jagt på flere af vores spillere. Derfor skal vi også være i markedet. Men vi er meget kræsne. Vores standard er meget høj, siger Jan Laursen.

Forventer du både Nuamah og Nagalo bliver solgt i sommervinduet?

- Det jeg kan sige er, at der er meget stor interesse for vores spillere. Derfor skal spillerne fra vores akademi være klar, påpeger han.

FCN-sportsdirektøren oplever, at klubben er væsentlig mere attraktiv nu, fordi man sportsligt også er med helt fremme i toppen af Superligaen.

I denne uge starter kampene om pladserne i Europa, hvor FC Nordsjælland skal forsørge at kvalificere sig til gruppespillet i Conference League.

Modstanderen torsdag i første opgør i tredje kval-runde på udebane er Steaua Bukarest.

FC Nordsjælland kommer ikke til at spare profilerne forud for jagten på et europæisk gruppespil den kommende tid.

- Vi vil gerne stå så stærkt som muligt for at styrke vores chancer i Europa, pointerer Jan Laursen.