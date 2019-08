Drama i Farum: Misbrugte straffespark i 93. minut

Silkeborg var foran 2-0 mod FC Nordsjælland, men måtte nøjes med et point. Ronnie Schwartz misbrugte et straffespark i kampens tillægstid

FARUM (Ekstra Bladet): Silkeborg er endelig på tavlen!

I Farum hentede oprykkeren sæsonens første point, men træner Kent Nielsen vil formentlig være godt skuffet over, at det ikke blev til tre.

For Silkeborg førte 2-0 ved pausen og fik i 93. minut et straffespark, der kunne have sikret en 3-2-sejr mod FC Nordsjælland.

Men Ronnie Schwartz missede fra straffesparkspletten, så det endte med en pointdeling mellem FC Nordsjælland og Silkeborg.

Nordsjællænderne havde kampen igennem et kæmpe spilovertag, men forærede før pausen gæsterne to scoringer og nåede ikke at gøre hele skaden god igen i 2. halvleg.

For Silkeborg nettede Maholli og Kaalund, mens Kudus og Francis stod for hjemmeholdets træffere.

Silkeborgspillerne fejrer en scoring. Foto: Jens Dresling.

Den før kampen pointløse oprykker fra det midtjyske tog ingen chancer i Farum. Holdet stod dybt og forsvarede sig kompakt mod FC Nordsjællands mange små hurtigløbere.

Det var ikke meget, at Silkeborg havde bolden, men de fik ikke desto mindre kampens første store mulighed, da Ronnie Schwartz i 8. minut blev spillet i dybden.

Sidste sæsons topscorer i 1. division er ingen hurtigløber og blev indhentet, men fik alligevel plaffet bolden mod mål.

Desværre for Silkeborg tog afslutningen dog ydersiden af den ene stolpe.

I den anden ende var FC Nordsjælland halvvejs inde i halvlegen tæt på en føringstræffer, da Mikkel Damsgaard lagde bolden på tværs, men Magnus Kofod Andersen manglede tæt under mål en støvlestørrelse eller to.

Hjemmeholdet havde stort set alt spillet, men på forunderlig vis kom Silkeborg alligevel foran i 28. minut efter et koks af Kian Hansen.

Søndagens opgør i Farum var en dramatisk affære. Foto: Anders Kjærbye.

FCN’s nye forsvarsgeneral spillede bolden lige hen i fødderne på Shkodran Maholli, der takkede for gaven. Han sendte koldblodigt bolden ind bag Nicolai Larsen i Nordsjælland-målet.

Et par minutter senere var den gal igen i den nordsjællandske defensiv.

Tre spillere gik til Maholli, der elegant udspillede dem alle med en aflevering bagom ryggen på sig selv, og så kunne Mads Kaalund bringe Silkeborg på 2-0.

Maholli fik kort efter chancen for at knockoute et rystet FC Nordsjælland-hold, da han blev sendt fri i dybden, men Nicolai Larsen klarede med en fodparade svenskerens forsøg.

Også i 2. halvleg stod der FC Nordsjælland på det meste, og de fik hurtigt reduceret.

Antwi og Sadiq kombinerede flot i venstre side, og foran mål profiterede Kudus af landsmændenes flotte forarbejde.

FCN-10’eren stod helt fri og kunne let passere Oscar Hedvall. Han var tæt også at gøre det til 2-2, men headede Mads Aaquists indlæg lige over.¨

Med sit brændte straffespark i 93. minut blev Ronnie Schwartz den store skurk for gæsterne. Foto: Lars Poulsen.

Silkeborg lukrerede også efter pausen på omstillinger - og tvivlsomt FCN-forsvarsspil. I 55. minut gav det Shkodran Maholli chancen, men hans frække lob ramte overliggeren.

Også i den anden ende var overliggeren i vejen, da indskiftede Abu Francis med små tyve minutter igen sendte et lumsk forsøg af sted.

FC Nordsjælland pressede hårdt på for at få udligningen. Silkeborg var under belejring på egen halvdel, og i 78. minut gik den ikke længere.

Magnus Kofod Andersen lagde bolden skråt bagud i feltet, og Abu Francis fik skrabet bolden ind bag Oscar Hedvall.

Hjemmeholdet var i slutfasen tæt på at snuppe sejren. Både Francis og Magnus Kofod Andersen havde gode muligheder, men Silkeborg slap med skrækken.

I 93. minut blev Marc Rochester Sørensen så spillet fri.

Kian Hansen brugte ifølge dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt ulovlige midler, da han stoppede ham, og det kostede et straffespark og et rødt kort.

Ronnie Schwartz kunne sikre sæsonens første sejr, men sparkede på stolpen, så Silkeborg er fortsat sejrsløse, men trods alt på tavlen...

