Drømmedebut, da FCN fik styr på den onde ånd

19:00 FC Nordsjælland - OB Superligaen Stadion: Right to Dream Park, Danmark Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen

FARUM (Ekstra Bladet): I de fire foregående opgør i Farum havde OB vundet. Men det blev ikke alle gode gange fem for Kent Nielsens fynske tropper.

FC Nordsjælland vandt 2-1 over OB i kraft af en fornem debut til Mikkel Rygaard, der scorede i sin første kamp for klubben efter skiftet fra Lyngby. Derudover kom anfører Mathias Jensen på måltavlen, da han scorede på et langskud fra kanten af straffesparksfeltet, efter han havde ’stjålet’ bolden fra Casper Nielsen omkring banens midte.

Lovende takter

Mikkel Rygaard spiller en slags falsk nier, hvor han fra den centrale angrebsposition trækker ned i banen for at modtage bolden. På en aften, hvor FC Nordsjælland dominerede var Mikkel Rygaard en af de mest markante profiler på Kasper Hjulmands mandskab. Arbejdsom, iderig og med et godt blik for holdkammeraterne. Det var ikke til at se, at Rygaard kun havde trænet med sine nye holdkammerater to gange.

Hjemmeholdet dominerede før pausen, hvor også Ernest Asante viste lovende takter. Han var tæt på at score, men trak det korteste strå i den direkte duel mod Sten Grytebust.

Til gengæld var Asante i oplæggerens rolle, da han viste stort overblik og serverede bolden for fødderne af Mikkel Rygaard ved 2-0 målet.

Se alle målene fra fredagens superligakamp her. (TV3 Sport)

Gæsterne fra OB var sjældne gæster i FCN-feltet. Kun i ét tilfælde var fynboerne farlige. Mikkel Desler fandt Rasmus Festersen, der måtte et hovedstødsforsøg afværget på mållinjen af Victor Nrelsson. FCN-stopperen fik headet væk i tide.

OB tog styringen

Det lignede en komfortabel sejr til hjemmeholdet efter en halvleg, hvor fynboerne konstant var bagefter.

Men OB tog teten i opgøret efter Rasmus Festersen fik reduceret på en afslutning i feltet. Det skete efter en periode, hvor fynboerne havde styret spillet og presset hjemmeholdet tilbage på banen.

FC Nordsjællands spil var mere usammenhængende og ustruktureret efter pausen. Dog var hjemmeholdet farlige på hurtige kontra angreb, hvor Ernest Asante og Mikkel Damsgaard var hurtigere end OB-forsvaret.

Livlige Mikkel Damsgaard var dog ved at score for hjemmeholdet i slutfasen, men han tabte dog den direkte duel mod Sten Grytebust.

Med sejren konsoliderede FCN sig på bronzepladsen i Superligaen. Holdet er nu hele 13 point foran FC København, der søndag skal på besøg hos guldkandidaterne fra FC Midtjylland.

