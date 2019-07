Drømmeskifte nærmer sig: Ude af sæsonpremieren

Andreas Skov Olsen er tilbage i Danmark efter et par dage i Bologna.

Den italienske Serie A-klub er fortsat meget interesseret i at tilknytte den unge angriber og er kommet med et lukrativt tilbud, men U21-landsholdsangriberen har fortsat ikke sat sin signatur på en kontrakt.

Han er stadig ejet af FC Nordsjælland, men Farum-klubben får under ingen omstændigheder glæde af den farlige angriber i sæsonpremieren mod Horsens.

Han bliver ikke en del af den trup, som cheftræner Flemming Pedersen tager med til det østjyske.

Andreas Skov Olsen havde efter U21-EM i Italien ferie og har slet ikke trænet med i FCN i opstarten.

Desuden er man så langt i forhandlinger med interesserede udenlandske klubber, at man ikke regner med ham i denne sæson i det nordsjællandske.

Andreas Skov Olsen i aktion ved U21-EM i Italien. Hvis han vil kan han fortsætte sin karriere i det fodboldgale land. Foto: Lars Poulsen

Andreas Skov Olsen overvejer lige nu Bolognas tilbud, og ifølge Gazzetta dello Sport er den italienske klub ganske overbeviste om, at det ender med en handel.

Bologna er dog langtfra eneste klub, der gerne vil have FC Nordsjælland-topscoreren, og spørgsmålet er, om Andreas Skov Olsens selvvalgte tænkepause vil få dem på banen.

Derfor vil hans fremtid formentlig først falde på plads i den kommende uge.

Bologna skulle være klar til at betale omkring 45 mio. kr. (plus bonusser) for det 19-årige stortalent.

