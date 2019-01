Efter Hjulmands farvel: De kan tage over

- Det bliver bliver ikke sådan, at der kommer en træner og fortæller os, hvordan vi skal gøre tingene på en anden måde, siger FCN-sportschef Carsten V. Jensen, der både kigger internt og eksternt i jagten på Kasper Hjulmands afløser

FARUM (Ekstra Bladet): Allerede før jul meddelte Kasper Hjulmand, at han ikke ønskede at forlænge sin aftale med FC Nordsjælland.

I klubben vidste man godt, at det bar den vej, og jagten på Hjulmands afløser er derfor allerede i gang. Der kigges ifølge sportschef for Superliga-holdet, Carsten V. Jensen, både internt og eksternt.

Han ønsker at holde alle muligheder åbne, men der er et klart krav til Kasper Hjulmands afløser: Den nuværende FCN-stil skal bibeholdes.

- Vores model er så indarbejdet, at det ikke bliver sådan, at der kommer en træner og fortæller os, hvordan vi skal gøre tingene på en anden måde.

- Vi sætter et team sammen, som kan sørge for, at vi fortsætter med den model, som vi arbejder efter i dag, siger Carsten V. Jensen til Ekstra Bladet.

På spillerfronten kigger FC Nordsjælland altid først internt, når der opstår et hul, og det samme kommer til at gøre sig gældende i trænerjagten.

Det er dog være svært at få øje på den oplagte Hjulmand-afløser i klubben, og derfor kan Carsten V. Jensens meget vel blive tvunget til at se uden for Farums grænser i sin jagt.

