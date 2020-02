Efter opvisning: Kurs mod top-6

- Vi har et klart mål om top-6 og mangler syv point for at være sikker, mener cheftræner Flemming Pedersen

6-0 triumfen over Horsens var et klart signal om, at FC Nordsjælland på trods af store salg hver sæson sigter direkte mod top-6.

Storsejren sikrede for en stund pladsen i mesterskabsspillet, men det er også en position Farum-mandskabet har tænkt sig at forsvare.

- Vi skal i top-6. Det har hele sæsonen været vores klare målsætning. Jeg ved godt, at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved den ambition, fordi vi sidste sommer solgte flere profiler. Men vi har hele tiden nye spillere på vej. Og det er gode de unge spillere, som står på spring hos os, forklarer FCN-cheftræner Flemming Pedersen.

Flemming Pedersen havde grund til at smile efter 6-0 triumfen mod Horsens. FCN mangler nu syv point i de resterende fem kampe for at sikre sig en plads i mesterskabsslutspillet, mener FCN-træneren. Foto: Lars Poulsen.

Mangler syv point

FCN-mandskabet har spillet mesterskabsslutspil i alle tre forudgående sæsoner. Og det sker ofte i kraft af et stærkt forår, som nu er indledt på fornemste vis.

- Vi er bedst i foråret, fordi unge spillere udvikler sig hurtigere end erfarne. Nu formåede vi at holde sammen på truppen i vinterpausen. Det lover godt for forårets resultater, mener cheftræneren.

Sidste år var 36 point nok til top-6. I denne sæson tror Flemming Pedersen, at der skal 38 point til. Derfor mangler FCN syv point i hans regnestykke for at være sikker. Det burde være opnåeligt i de fem resterende kampe, hvor SønderjyskE, Esbjerg, Brøndby, Silkeborg og FC Midtjylland er modstanderne.

I nedsablingen mod Horsens var der fem forskellige målscorere. Fire teenagere og én veteran samt ét selvmål. Isaac Atanga, Mikkel Damsgaard. Mohammed Kudus og Oliver Antman var de unge målskytter, mens Mikkel Rygaard var den erfarne og træfsikre straffesparksskytte.

Indskiftede Oliver Antman scorede til 5-0. Det var hans første mål i Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

Vil give alt til FCN

Mikkel Damsgaard, der er blevet solgt til Sampdoria for 50 mio. kr., beviste i momenter, hvorfor italienerne har betalt så mange penge for ham.

Han er en individualist, der kan score mål ud af ingenting. Læg dertil, at han har et eminent blik for spillet.

- Jeg har stadig meget at lære og vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe FC Nordsjælland ind i top-6 her i foråret. Mit fokus er her og ingen andre steder, selv om jeg skal væk til sommer.

- FCN har betydet så meget for mig, så det er vigtigt for mig at slutte af på bedste vis, fastslår Mikkel Damsgaard.

